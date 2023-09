Incidencias "por debajo de un 1%" en el inicio de las clases en la Universidad de Sevilla

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha situado "por debajo de un 1%" las incidencias registradas en la institución desde el inicio de las clases el pasado 11 de septiembre. "No tenemos ninguna notificación por parte de ninguno de los centros de la Universidad de Sevilla y el número de incidencias está, como siempre ocurre, por debajo del 1%" como consecuencia de "distintos motivos" que están siendo "atendidos" por el Rectorado.

Así lo ha sostenido Castro este miércoles en unas declaraciones remitidas a Europa Press. Como ha publicado ABC, los profesores de la plataforma PrecariUS, que critican el retraso en la resolución de los contratos para estabilizar a algo más de 200 docentes sustitutos interinos mediante la figura de ayudante doctor, han advertido de que la falta de profesores ha llevado incluso a la suspensión de clases.

Sobre este particular, el rector de la US ha insistido en que "ningún centro" de la institución "ha manifestado al Rectorado que esté teniendo deficiencias". "Sólo constan incidencias aisladas en algunos centros que se están solucionando con celeridad. Estas incidencias son las habituales de cualquier comienzo de curso en la Universidad de Sevilla o en cualquier otra universidad de nuestra dimensión. La US cuenta con una plantilla de 4.500 profesores e investigadores", han abundado fuentes académicas.

En cuanto al concurso de plazas para ayudantes doctores, el Rectorado ha cifrado en un número "muy reducido" los profesores ayudantes doctores que quedan por incorporarse a la plantilla toda vez que el concurso de 205 plazas lanzado el pasado mes de julio se "ha completado con normalidad en un 90%", lo que ha permitido, según la US, que el profesorado se haya incorporado a sus tareas docentes. "El resto se incorporará en breve", ha puntualizado.

Este colectivo de profesores, representados por la plataforma de profesores sustitutos interinos PrecariUS, ya anunció el pasado mes de julio una demanda colectiva contra el Vicerrectorado del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Hispalense por los "perjuicios económicos y profesionales", alegaban, que les está ocasionando el "retraso" en la resolución de las plazas de ayundante doctor de 2022 y a la "paralización" de las de 2023.

"En algunas áreas de conocimiento, los candidatos se presentaron a varias plazas de sus áreas de conocimiento. Respetando el procedimiento administrativo, tras la adjudicación de una plaza, el profesor tiene un plazo de diez días para aceptar la que desea y renunciar a otra plaza a la que se haya podido presentar. Esto implica un movimiento en los candidatos segundos de la lista y, de nuevo, el candidato vuelve a tener los mismos plazos legales para su aceptación o no. Esta circunstancia es la que ha provocado que un número muy reducido de casos no se haya resulto hasta esta esta semana y que estén en proceso de incorporación", ha argumentado la US.

La plataforma PrecariUS ha recordado que la situación de interinidad que sufre el colectivo de profesores sustitutos interinos "mantiene en vilo a cientos de profesores --algo más de 200-- y a sus familias". "Enfrentamos desde hace años condiciones laborales precarias bajo la figura de profesor sustituto interino y la situación sigue sin ser corregida" pese a la "lucha incansable durante los últimos meses", ha reconocido.