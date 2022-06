El Incibe alerta de sms y correos falsos que suplantan a Unicaja y Liberbank

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de envío de sms fraudulentos y de correos electrónicos que suplantan a la entidad financiera Unicaja Banco o Liberbank para robar datos bancarios.



El objetivo es que sus clientes accedan a un formulario y proporcionen sus datos de carácter personal y claves bancarias.



En dichos correos se utiliza como excusa un acceso no autorizado en su cuenta online para que los usuarios verifiquen sus credenciales, ha informado este jueves el Incibe en un comunicado.



Los sms detectados en esta campaña maliciosa se identifican con mensajes, que están recibiendo algunos usuarios, avisándoles de que su cuenta ha sido bloqueada por un inicio de sesión sospechoso, solicitándoles verificar su información a través de un enlace.



No se descarta que se puedan estar utilizando otros mensajes de características similares, como por ejemplo que la cuenta ha sido desactiva temporalmente por seguridad.



Si los usuarios pulsan sobre el enlace, accederán a una página web fraudulenta que suplanta a la de Unicaja Banco.



Unicaja Banco está notificando a sus usuarios de banca online también vía sms diciéndoles que ellos nunca solicitaran los datos de sus clientes y advirtiéndoles de que no se trata de publicidad.



Los correos electrónicos detectados que suplantan a Unicaja Banco tienen como asunto ‘Actualización del estado del cliente’ u otros similares.



En la comunicación se informa al usuario que su solicitud bancaria esta prevista que expire próximamente y, que es necesario que se conecte para renovar su activación y poder usar sus servicios en línea.