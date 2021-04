Incertidumbre sobre el futuro de Gobierno Melilla tras expulsión de De Castro

La decisión de la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (Cs) de expulsar del partido a su líder en Melilla y presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro del Ejecutivo que comparte con Coalición por Melilla (CPM) y PSOE.

Si De Castro no renuncia a su acta de diputado, pasaría a ser diputado no adscrito, la misma situación en la que se encuentra desde hace algo más de un año el expresidente de Vox, Jesús Delgado Aboy, a quien también echaron de su partido, ya que no quiso dejar el acta.

En este momento, De Castro forma parte del Grupo Mixto, que comparte con el único diputado que le queda a Vox en la Asamblea, pero al ser expulsado de Cs, si decide mantener el acta, tendría que abandonar ese grupo.

Así lo refleja el artículo 24.2 del Reglamento de la Asamblea, según el cual "quienes se separen del grupo en el que inicialmente se hubieran integrado pasarán a ostentar automáticamente la condición de diputado no adscrito, situación que implicará la no pertenencia a grupo alguno de la Asamblea con las consecuencias pertinentes".

Los cambios podrían ir más allá, al margen de lo que afecta al Grupo Mixto, ya que el mismo Reglamento, en el artículo 24.3, agrega: "Si el diputado de la Asamblea que se separe ocupara un puesto electivo en los órganos de la Cámara, cesará inmediatamente en el mismo, debiendo realizarse una nueva elección".

Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, parece claro que la expulsión de De Castro provocará cambios, tanto si decide conservar el acta de diputado como si renuncia a ella y pasa al siguiente en la lista, que "a priori" sería la número 2, Paula Villalobos, exconsejera de la Presidencia.

Villalobos, al igual que De Castro y otro exconsejero de Cs, Julio Liarte, también se ha visto implicada en una reciente denuncia de la Fiscalía, que ha pedido que declaren como investigados por el procedimiento de contratación del servicio de grúa, un caso que, al parecer, ha podido ser uno de los detonantes de la expulsión del presidente de Melilla.

La expulsión ha coincidido con un momento en el que el Gobierno de Melilla estaba en plenas negociaciones para su remodelación, después de la salida de la Asamblea del líder de CPM, Mustafa Aberchán, cuya condena por el caso voto por correo fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Esto ha supuesto su sustitución en la bancada de CPM por Cecilia González, que tomó posesión de su escaño hace justo dos semanas, y queda pendiente su entrada en el Gobierno de Melilla, para lo que CPM y PSOE han iniciado una negociación en la que De Castro no participa, tal y como han confirmado ambas formaciones, alegando que forman mayoría en el Ejecutivo frente al único escaño de Cs.