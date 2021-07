Cs incentiva la participación de las bases para recuperar el pulso electoral

Ciudadanos ha puesto sus expectativas de remontada electoral a la convención de los días 17 y 18 de julio en la que, según el partido, se está incentivando la participación de la militancia con el fin de que aporten sus ideas para sacar a la formación naranja del complicado bache en el que se encuentra.

Según ha explicado el vicesecretario general de Cs, Daniel Pérez, a poco más de 24 horas de que se cierre el Buzón del Afiliado y otros canales de comunicación interna, más de 1.500 militantes han hecho llegar más de 2.000 propuestas para mejorar las perspectivas del partido.

"Es una convención política para debatir iniciativas políticas y propuestas, no un encuentro asambleario para tratar cuestiones de tipo orgánico. No es el foro", ha subrayado al zanjar la posibilidad de que en este encuentro pueda discutirse la integración o no de Cs en el Partido Popular, una cuestión que, por otro lado, no está, en principio, en la agenda de Inés Arrimadas.

Pero una cuestión que sí podría entrar en los debates es dar una vuelta a la marca, ya que fuentes naranjas reconocen que está devaluada por tanto desastre electoral y otros fallos estratégicos garrafales como la fallida moción de Murcia.

En todo caso, va a suponer "un punto de inflexión en lo que va a ser Cs de aquí en adelante", ha señalado Daniel Pérez, y lo será con las aportaciones de la militancia, algo en lo que la dirección quiere poner el acento porque sus sugerencias van a ser "la hoja de ruta sobre la que articular la alternativa liberal para España".

A la convención, que se celebrará en el complejo de los Duques de Pastrana (Madrid), asistirán, entre otros, los miembros de la dirección, los integrantes de la mesa del Consejo General y los invitados propuestos por el comité ejecutivo hasta un máximo de diez personas y se espera además una importante presencia de Renew Europe (el grupo de los liberales europeos).

Es precisamente hacia el liberalismo europeo donde Ciudadanos quiere orientar a partir de ahora su estrategia política, más que en reivindicarse como partido de centro.

Ha sido en el centro donde han puesto el foco durante el año largo de mandato que lleva Arrimadas, pero no les ha funcionado en las últimas citas electorales para recuperarse del desastre del 10N de 2019 al que les condujo Albert Rivera. EFE