Incendios.-La alcaldesa de Puerto Real: "La imagen es muy triste. Las Canteras son el pulmón verde del pueblo"

La alcaldesa de Puerto Real (Cádiz), Aurora Salvador (IU), ha descrito la imagen del incendio declarado este domingo en el Parque de las Canteras de "muy triste". "Las Canteras son el pulmón verde" del pueblo, ha manifestado, al tiempo que ha enviado un mensaje de agradecimiento a todas las administraciones, autonómica y locales, que están prestando su ayuda en estos momentos críticos.

En declaraciones a Europa Press, la regidora ha aplaudido la "cadena humana" hecha por los vecinos de Las Canteras y alrededores, que con las mangueras de agua de los jardines de la veintena de casas unifamiliares que rodean el Parque, han ayudado a "controlar" la expansión de las llamas. Por el momento, ningún vecino de la zona afectada se ha acercado hasta la caseta municipal donde se ha habilitado el punto de atención y Puesto de Mando Avanzado (PMA).

"El pueblo está teniendo un comportamiento ejemplar", ha remarcado, apuntado igualmente que "lo más importante" es que no hay heridos ni víctimas ni ninguna casa quemada por las llamas. Las causas del incendio están siendo investigadas, pero la alcaldesa ha apuntado a Europa Press que, "al parecer, hay varios focos". "Tengo 53 años y no he visto un incendio de esta envergadura en Las Canteras nunca", ha apostillado Aurora Salvador.