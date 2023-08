Incendios.- Un año después del incendio de Jódar se espera todavía a ver la respuesta de la naturaleza para actuar

Un año después del incendio de Jódar (Jaén) en el paraje de Las Altarillas, que arrasó cerca de 600 hectáreas, se está a la espera de ver la respuesta de la naturaleza para determinar las actuaciones que se van a llevar a cabo con el objetivo de recuperar una zona de pinares emblemática para el municipio.

Desde la Junta de Andalucía se ha indicado a Europa Press que por el momento las intervenciones que se han desarrollado por parte del personal del Infoca en la superficie afectada por las llamas han sido de estabilización y conservación del terreno, además de limpieza para asegurar la zona. Al igual que con todos los incendios, ahora queda esperar a ver que capacidad tiene la naturaleza para regenerarse por sí misma.

Los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo uno a tres años después, y la restauración se abordaría a partir de tres años tras el incendio.

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jódar, Juan Ruiz (PP), ha indicado a Europa Press que, tras un año del incendio, la vista de terreno afectada es "desoladora", aunque "también vemos que empiezan a emerger ciertas plantas y que muchos pinos de los que creíamos que habían sido afectados y quemados no se han quemado, aunque el daño es tremendo".

Ha añadido que les consta que desde la Junta de Andalucía se han hecho "algunos trabajos de estabilización del terreno y retirada de madera". Por lo pronto y tras varias conversaciones telefónicas se espera tener es septiembre una reunión con la delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara, en la que como "punto número uno y prioridad absoluta" estará el abordar la regeneración y los trabajos previstos tras el incendio en la zona conocida como Los Pinares de Jódar.

Aunque se planteó solicitar la declaración de zona catastrófica tras el incendio por tratarse de una zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, finalmente Jódar quedó excluido por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el Gobierno para incendios que superaran las 500 hectáreas de superficie afectada. Entre los requisitos que no se cumplían en este caso estaba el que la Comunidad Autónoma no hubiera activado ni el nivel 1 ni el 2 de emergencia durante el incendio.

El incendio se declaró el 4 de agosto y se dio por extinguido el 18 de agosto. Del total de superficie afectada, la práctica totalidad se correspondió con superficie forestal, menos 14 hectáreas de uso agrícola.