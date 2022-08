El incendio de Alicante sigue activo y el de Zaragoza, estabilizado

En una nueva jornada de llamas en España, el virulento incendio forestal de Val d'Ebo, en Alicante, sigue activo tras haber calcinado hasta el momento mas de 6.500 hectáreas de terreno, mientras el de Zaragoza, también muy complejo, está ya estabilizado aunque se mantendrán los efectivos desplegados.



A su vez, la castigada Galicia, con más de 3.600 hectáreas de terreno quemadas en Ourense, registró anoche otro incendio forestal, por lo que ya son ocho los que arden en esa provincia, al que se suma un noveno en la provincia de Lugo.



Asimismo, durante este fin de semana de puente, que no ha dado tregua a las llamas, especialmente virulentas también en el norte, los bomberos en Asturias trabajan en tareas de extinción de cinco incendios en la zona occidental de la comunidad, aunque ya están controlados o en fase de revisión.



Los intensos trabajos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la noche dieron buenos resultados para detener el avance de los incendios de Añón de Moncayo (Zaragoza) y Les Useres (Castellón), pero las rachas de viento y la complicada orografía están dificultando las tareas en el declarado en Vall d'Ebo (Alicante).



En Zaragoza, los trabajos realizados durante la noche lograron mantener el perímetro de 50 kilómetros del incendio sin que las llamas entraran en el parque natural del Moncayo.



El incendio forestal que se inició el sábado en Añón de Moncayo ha afectado a unas 6.000 hectáreas, y se da ya por estabilizado, por lo que se ha autorizado el realojo de los municipios de Vera de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Ambel, Bulbuente, Trasmoz y Talamantes, así como la urbanización Cumbres del Moncayo, a los que se ha sumado El Buste.



Quedan sin poder volver a sus casas por ahora los vecinos de Añón de Moncayo, donde se inició el incendio.



Por el momento, y en función de la evolución de las llamas en las próximas horas, se mantendrán este lunes más de 350 efectivos desplegados en la zona.



Sin embargo, en las tareas de extinción del fuego de Vall d'Ebo, en Alicante, que sigue activo, y cuya causa pudo ser uno o varios rayos, las condiciones meteorológicas no están siendo favorables y es complicada la orografía para sofocar un fuego que ha arrasado ya 6.500 hectáreas de superficie forestal, y ha obligado al desalojo de más de mil personas.



Esta tarde, los servicios de Emergencias han ordenado la evacuación de las localidades alicantinas de Tollos, Famorca, Facheca, Beniaia y la Vall d'Alcalà ante el avance de las llamas.



La Agencia Estatal de Meteorología ha constatado que el humo de este incendio se está moviendo hacia el este y está alcanzando la isla de Mallorca.



Según ha informado el Consorcio de Bomberos de Alicante, a los 25 medios aéreos que operaban en la zona se ha sumado uno más procedente de Murcia.



La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para ofrecer todos los medios necesarios.



"Hablamos de un incendio muy complicado, con una topografía muy compleja, de muy difícil acceso y eso hace mucho más difícil los trabajos de extinción", ha subrayado Bravo.



Según ha dicho, la actividad se tiene que desplegar fundamentalmente a través del aire, pero los medios aéreos que trabajan no pueden ser demasiados porque en ocasiones, como ocurrió este sábado, el humo dificulta la visibilidad.



Y los servicios de Emergencias de la Generalitat Valenciana han solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el incendio declarado esta tarde en la localidad castellonense de Bejís.



Se trata de la tercera solicitud de ayuda a la UME en menos de 48 horas, tras las peticiones de asistencia formuladas para los incendios declarados en la Vall d'Ebo y Les Useres (Castellón), que ha arrasado unas 800 hectáreas y remite porque ha habido más humedad en el ambiente, según Bravo.



En Galicia, el nuevo fuego en Ourense, que sigue activo, comenzó ayer, domingo, en Castrelo do Val, en la parroquia de Campobecerros, y ha quemado 40 hectáreas con varios focos de origen, por lo que la Consejería dice que "todo apunta a que fue intencionado".



También ayer se declararon incendios en Riós, parroquias de Fumaces y A Trepa, con 80 hectáreas quemadas, y en Oímbra, parroquia de As Chás, con 70 hectáreas; ambos están activos aunque próximos a la estabilización.



Por otra parte, hay otro incendio en la provincia gallega de Lugo, en Ribas de Sil, en la parroquia de Torbeo, limitando con Ourense, que ha calcinado 40 hectáreas.



El incendio más grande (en Ourense), con 2.100 hectáreas arrasadas y todavía activo aunque próximo a la estabilización, sigue siendo el que une los focos que empezaron en Laza, parroquia de Camba, y en Chandrexa de Queira, parroquia de Queixa.



Por otra parte, en Zamora, ayer por la tarde, logró controlarse tras 28 días el gran incendio forestal declarado en Losacio, el pasado 17 de julio, el de mayor extensión en España en lo que va de año, con unas 31.500 hectáreas quemadas y que causó la muerte a un brigadista y un ganadero de ovino.