Incautadas más de mil paletas y jamones con falsos precintos de ser ibéricos

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Huelva que distribuían en Madrid paletas y jamones con falsos precintos ibéricos y han incautado 1.063 piezas que suponían un riesgo para la salud pública, al ser considerados no aptos para consumo.

La investigación de la Operación Costmapa se inició el pasado mes de octubre por agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, según ha informado este jueves el instituto armado.

Los agentes detectaron e imovilizaron varios jamones y paletas en una sociedad mercantil de Getafe que portaban vitolas ibéricas procedentes de la provincia de Huelva con irregularidades en los precintos y en las etiquetas.

Todos procedían de la misma firma comercial y además se estaban distribuyendo en otras instalaciones de venta al público situadas en Las Rozas y en Sevilla.

Tras varias inspecciones, los agentes descubrieron una compleja trama conformada por varias mercantiles que colocaban precintos ibéricos a piezas que no lo eran.

Además, emitían falsas auditorías en los certificados de calidad y los introducían en el mercado final de los consumidores.

En total, los investigadores incautaron 405 paletas y 659 jamones, que tienen un valor estimado de 180.000 euros.

Estas piezas están consideradas no aptas para el consumo, ya que al no poderse acreditar de manera clara el origen o procedencia de los mismos productos no puede asegurarse la seguridad alimentaria.

Los agentes detuvieron a tres personas en Huelva relacionadas con la empresa que los introducía en el mercado de los consumidores.

También han citado como investigadas a otras cinco personas que ejercían funciones de auditoría y administración en empresas dedicadas a la certificación y calidad de los productos.

A todo ellos se les imputan delitos contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial.

Esta operación ha contado con la colaboración de la Consejerías de Sanidad y Agricultura tanto madrileñas como andaluzas.