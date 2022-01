Iñaki Urdangarín confirma su relación con otra mujer: "vamos a gestionarlo de la mejor manera posible"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Asegura que es "una dificultad" que gestionarán "con la máxima tranquilidad" como "siempre" han hecho

El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha confirmado hoy su relación con otra mujer al ser preguntado por los periodistas esta mañana por las fotografías en las que aparece de la mano con una joven en una playa de Bidart.

El exjugador de balonmano lo ha hecho al afirmar que lo van a gestionar lo mejor posible. "Vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y punto, como siempre hemos hecho", ha respondido Urdangarín, según las imágenes que publica Europa Press Reportajes.

El cuñado del Rey Felipe VI fue abordado a su llegada al trabajo, mientras ponía el candado de su bicicleta en el párking para estos vehículos. Urdangarín trabaja como consultor en el bufete vitoriano 'Imaz & Asociados' desde marzo de 2020. De hecho, la mujer con la que fue fotografiado paseando de la mano en actitud cariñosa es una compañera de este despacho llamada Ainhoa Armentia.

No obstante y al ser preguntado si esto iba a suponer la separación de la Infanta Cristina o cómo se encuentra el resto de la familia y cómo han reaccionado, el exjugador de balonmano no ha querido pronunciarse. "Nada más tengo que decir. Muchas gracias. Buenos días".

Estas declaraciones del marido de la Infanta van en la misma línea de las que realizó ayer su segundo hijo, Pablo Urdangarín, quien dijo a Europa Press Reportajes, al ser preguntado por las fotografías de su padre con otra mujer, que "son cosas que pasan" pero que se van a "querer igual".

Tras las fotografías del exjugador de balonmano con otra mujer, paseando dados de la mano por el paseo marítimo de una playa cercana a Bidart --donde la familia de éste tiene una casa--, y que publica esta semana la revista Lecturas, el hijo de la Infanta Cristina no se mostró sorprendido. No obstante, no quiso dar más detalles de la relación alegando que se trata de un "tema familiar", pero insistiendo en que "son cosas que pasan". "Luego hablaremos nosotros y ya está", precisó.

Pablo Urdangarín precisó que lo había hablado con su padre y sus hermanos pero admitió que no lo había hablado con su madre, la Infanta Cristina. "Ya hablaré con ella", sentenció.

Estas imágenes se producen cuando Urdangarín y la Infanta Cristina llevan 24 años de matrimonio, que continuó a pesar de que el exjugador de balonmano fuera condenado por corrupción en el caso Nóos. El escándalo estalló en noviembre de 2011 y hasta el 17 de febrero de 2017 no se produjo la condena de la Audiencia Provincial de Palma, que le sentenció a 6 años y 3 meses de prisión. Una resolución posteriormente revisada por el Tribunal Supremo, que la rebajó a 5 años y 10 meses.

Hasta ese momento, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín vivían en Suiza, pero cuando la sentencia fue firme, el exjugador de balonmano tuvo que ingresar el la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). No obstante, el exdeportista disfruta desde hace un año del tercer grado y desde el 23 de junio de 2021, debido a su buen comportamiento, ya no tiene que pernoctar en la prisión de Zabala (Álava), a la que había sido trasladado con anterioridad por el arraigo familiar, ya que su madre vive allí.

El ingreso en prisión de Urdangarín no supuso el traslado de la residencia de la Infanta a España, quien decidió permanecer en Ginebra, donde el matrimonio había establecido su residencia en 2013. Su entorno comentó en aquel momento que había prevalecido el bienestar de sus hijos.

Pero la salida de prisión de Iñaki Urdangarín tampoco modificó la situación familiar, la Infanta ha seguido desde entonces viviendo en Ginebra, a pesar de que su marido ya disfrutaba de la libertad condicional en Vitoria y trabaja en un despacho de abogados.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Primeras palabras de Iñaki Urdangarín tras sus fotos con otra mujer

Duración: 01:14

---------------------