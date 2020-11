Cs ve "inadmisible" el plan contra la desinformación porque una comisión del Gobierno no puede limitar libertades

Ciudadanos ha tachado de "inútil" e "inadmisible" el plan del Gobierno de Pedro Sánchez contra la desinformación y ha advertido de que una comisión dependiente del Ejecutivo no puede limitar derechos como la libertad de prensa y que si lo hace podría dar lugar a litigios judiciales.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que la orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado le parece "absolutamente inútil y totalmente inadmisible".

Mediante esta orden, el Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre y basado en el Plan de Acción que la Comisión Europea estableció en 2018.

Para llevarlo a la práctica, hay una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil. Además, participan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

COMISIÓN PERMANENTE CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Bal se ha preguntado qué va a hacer exactamente la Comisión Permanente contra la desinformación y "qué medios tiene para reaccionar en el caso de que descubra que una determinada noticia es falsa".

Según ha señalado, España es "una democracia avanzada donde se reconoce con absoluta plenitud la libertad de información, de prensa, de expresión e ideológica", cuyos límites "aparecen claramente establecidos en el Código Penal", que tipifica delitos como la injuria o la calumnia.

"No me parece a mí que por orden ministerial y mediante una comisión que dependa del Gobierno se puedan limitar las libertades. Si esto es lo que pretende hacer la comisión, me parece que se van a encontrar con un problema grave. Porque si alguien encuentra limitada su libertad de esta forma ilegal, reaccionará jurídicamente con contundencia", ha indicado.

Los objetivos del plan, según el Ejecutivo, son "incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos", "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación y el papel de la sociedad civil", y "abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19".

El Gobierno ha indicado que, en la lucha contra las 'fake news', podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatirlas, por ejemplo con acciones como "la identificación y la no contribución a su difusión".

UN "MAZAZO CONTRA LA DEMOCRACIA"

Otro cargo de Ciudadanos que ha criticado el procedimiento contra la desinformación es su líder en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que, en una entrevista en Canal Sur, lo ha calificado de "mazazo contra la democracia" y ha prometido que desde Bruselas hará "lo que haga falta" para que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos rectifique.

"Creo que tendrán que rectificar como rectificaron con el Consejo General del Poder Judicial, porque Europa no puede permitir esto", ha manifestado, preguntando a Sánchez y a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, qué pensarían si sus adversarios políticos tuvieran el poder y adoptaran un mecanismo que permitiera "censurar sus tuits".

Por su parte, el portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha apuntado a la "ambigüedad" de una orden ministerial que procede de "un Gobierno que miente tanto" y que "dice que va a vigilar quién miente o quién no miente". "A mí me preocupa, porque no tiene credibilidad", ha añadido.

Según Cantó, el Ejecutivo de Sánchez "dijo que había un comité de expertos que luego no existía, mintió con las cifras de muertos" por coronavirus, "ocultó la gravedad" de la pandemia "para poder mantener las manifestaciones" del 8 de marzo por el Día de la Mujer y "juró y perjuró que no pactaría con Podemos ni con Bildu" para luego incumplir esa promesa.