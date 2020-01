Imputadas 24 personas en Australia por supuestamente haber provocado incendios forestale de forma deliberada

La Policía de Australia ha anunciado este lunes la imputación de 24 personas por supuestamente haber provocado incendios forestales de forma deliberada, tras la muerte de al menos 18 personas a causa de los devastadores incendios en el sureste del país.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha resaltado que, además, ha iniciado "acciones legales" contra más de un centenar de personas por no cumplir con la legislación relativa a incendios, sin dar más detalles al respecto.

Así, ha recordado que los numerosos incendios registrados en las últimas semanas en el estado se han saldado además con la destrucción de miles de viviendas y con más de 4,9 millones de hectáreas de terreno incendiado.

Las penas contempladas por la legislación por este tipo de delitos contemplan hasta 21 años de cárcel por provocar un incendio y 25 años en caso de homicidio a causa de las llamas.

La situación en Australia se ha visto agravada después de que el frente cálido haya rebasado todas las expectativas. Entre los vientos de más de 100 kilómetros por hora y los 48ºC que se han llegado a alcanzar en localidades como Penrith, los fuegos han comenzado a comportarse "de forma errática" hasta el punto que los bomberos solo han podido dirigirlos a zonas seguras.

En este contexto, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció el domingo la creación de una agencia nacional para la recuperación del país que estará dirigida por el excomisionado de la Policía Federal australiana, Andrew Colvin.

Morrison dijo que la agencia utilizará una "serie de medidas de apoyo", entre las que se encuentran pagos para ayudar a los pequeños empresarios para recuperar las infraestructuras que se han visto afectadas, además de asistencia para eliminar los cadáveres de animales a causa de los incendios.

Por otro lado, indicó que aunque se "han echado muchas culpas" es el momento de centrarse en la respuesta a los incendios. "Mucha gente me ha culpado a mí, a los Verdes... La culpa no ayuda a nadie en estos momentos y el análisis excesivo de estos asuntos no es un ejercicio productivo. La actuación apropiada en este momento es caminar juntos", expresó.

Además, desveló que considerará la creación de una comisión sobre la crisis de los incendios junto a "estados y territorios", aunque insistió en que la prioridad actual es acabar con ellos, al tiempo que apuntó que no hay "duda" en el país sobre el cambio climático y que dentro de sus efectos también se incluye el impacto en Australia.