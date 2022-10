UP impulsa declaración institucional por el cántico machista del Elías Ahuja

Unidas Podemos promueve la aprobación de una declaración institucional en contra de "los cánticos machistas" del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid al entender que el Congreso no puede quedarse al margen de unos hechos que "helaron la sangre".

Esperan, ha dicho el portavoz de los comunes, Jaume Asens, que Vox se sume también a esta declaración para que salga adelante en el pleno, ya que se necesita unanimidad de todos los grupos aunque ha dicho que son escépticos.

No obstante, ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso, que han redactado el texto "de una manera aséptica para que todo el mundo se pueda sentir cómodo".

Para Asens no hay duda de que el comportamiento de estos estudiantes "no es una tradición, es una vejación", aunque respetan que haya algunas chicas del colegio mayor Santa Mónica que no lo vean así, lo que demuestra -a su juicio- que "rel machismo está muy interiorizado en algunos sectores sociales".