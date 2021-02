La implementación de la segunda dosis y otras noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. El retraso en la entrega de vacunas obliga a las comunidades a priorizar la puesta de la segunda dosis

D'ANDORRA

El proceso de vacunación sigue con una tendencia lenta en nuestro país. A los problemas que tenían las comunidades para poder trazar una estrategia que les permitiese vacunar de forma masiva, en las últimas horas se ha sumado la guerra abierta que han mantenido la Comisión Europea y la farmaceútica AstraZeneca, quien ha confirmado que enviará menos dosis de las comprometidas.

2. ¿Podrá vacunar España al 70% de la población en verano? El plan del Gobierno, en entredicho

A,Sick,Caucasian,Man,Wearing,Face,Mask,Feeling,Sick,Headache

Fueron unas de sus primeras declaraciones al frente del Ministerio de Sanidad. El pasado jueves en rueda de prensa, Carolina Darias se comprometió a que el 70 por ciento de la población estaría vacunada contra el coronavirus. Una premisa que se ha venido repitiendo en varias ocasiones desde el Gobierno, que han defendido que más de la mitad de la población estaría inmunizada para la temporada estival. Incluso el exministro Salvador Illa se apresuró a decir que habría vacunas para todos y que, además, sobrarían.

3. El coordinador del Isabel Zendal responde a los sabotajes: “Es una línea roja que no podemos dejar pasar”

“Ha coincidido con una campaña en la que se decía que había muchos problemas en el hospital que nosotros no veíamos”, declara Fernando Prados. “Mantenimiento y seguridad vieron desde el principio que esto era muy extraño, ha dado lugar a la investigación para evaluar qué estaba produciendo esto. Se hace desde dentro claramente, desde robos en el vestuario. No sabemos quién es, pero buscarlo no es competencia nuestra, sino evaluar qué pasa y solucionarlo”, asegura.

4. Ignacio Garriga, en 'El Cascabel': "No venimos a pisar moqueta, queremos defender a los catalanes abandonados"

Europa Press

El candidato de Vox en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, Ignacio Garriga, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves de su candidatura y también su perspectiva de cara al futuro. En este sentido, ha valorado los datos que están aportando ahora mismo las encuestas: "Los sondeos los valoramos con mucha prudencia. Damos mucha importancia al calor y la ilusión que recibimos en la calle, son numerosos en esta campaña, nos dan las gracias por lo que hacemos. A pesar de que muchos medios de comunicación nos intentan silenciar y demonizar, a la calle llega nuestro mensaje. El 14 de febrero, Vox irrumpirá con fuerza en Cataluña.

5. Draghi, el prestigioso economista que tiene que dar estabilidad a Italia

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exgobernador del Banco de Italia Mario Draghi será el encargado de intentar formar un Gobierno de emergencia en Italia que acabe con la actual crisis política, una figura de prestigio internacional que intentará transmitir la confianza que el país necesita con urgencia.