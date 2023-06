Impiden a funcionarios de Justicia con acreditación entrar al DataForum tras manifestarse a la puerta

"Nos han dicho que su obligación es proteger el acto y que no podemos entrar", señala Charo Pérez

Una treintena de funcionarios de Justicia se manifestaron este miércoles a la puerta de Laboral Ciudad de la Cultura a la espera del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que acudía a la inauguración del 'DataForum Justicia', y que ha accedido por otra puerta para que no se cruzara con la movilización.

Los funcionarios de Justicia se han enterado por la prensa, que tampoco había sido notificada, de que Rodríguez, que llegaba tarde por un retraso en el avión, ya estaba dentro del teatro donde tenía lugar la inauguración.

Una vez a la puerta del teatro, una persona de la organización ha informado de que sin acreditación no podía entrar nadie, ni siquiera la prensa, y se insistía en que ahí no podían estar. La Policía se ha dirigido a los manifestantes, a los que se les volvía a reiterar que se tenían que ir y que no podían entrar sin la acreditación. Ante esto, se han manifestado en el patio.

Tampoco la acreditación le ha servido a dos funcionarias de Justicia, Charo Pérez y Julia Paniagua, que pese a mostrar que estaban acreditadas, no se les ha permitido el acceso.

"Nos han dicho que su obligación es proteger el acto y que no podemos entrar, porque sospechan que podemos boicotearlo", ha indicado Pérez, que ha recalcado el hecho de que son solo dos personas que iban a acudir como público general.

Esta se ha preguntado que, siendo un acto público y que están difundiendo por todas las redes, quién es quien puede entrar y quién no.

Paniagua, por su parte, ha explicado que la acreditación la pidieron hace tiempo. "Simplemente queríamos hacer una pregunta al secretario de Estado", ha señalado, a lo que ha apuntado que los actos de los manifestantes no han sido violentos ni han increpado a nadie.

"Simplemente pedimos por nuestros derechos", ha defendido, antes de reiterar que estaban acreditadas como público y no las dejan entrar. "La chica dice que tiene órdenes de arriba de no dejarnos entrar", ha insistido.

Asimismo, ha concretado que le querían preguntar al secretario de Estado cómo un Ministerio de Justicia que siempre hace alarde del diálogo, de la política y del acuerdo, según ella, no se sienta a negociar con los representantes de los funcionarios.

Esta ha asegurado que fueron convocados para que firmaran en un papel en blanco diciendo que, una vez que pasaran las elecciones, se comprometería a negociar las reivindicaciones de los funcionarios, "cuando ni siquiera se sabe cuál va a ser el resultado de esas elecciones", ha apostillado.

Ha recalcado, unido a ello, que los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia llevan en huelga desde el 17 de abril, mientras que los jueces, con una "simple amenaza de huelga", se sentaron a negociar con ellos en un sin fin de reuniones. "A nosotros, a los grandes olvidados, nos dejaron apartados", se ha quejado. Por todo ello, querían preguntar dónde está la política de diálogo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El propio secretario de Estado de Justicia había indicado a los medios de comunicación, después de la inauguración, que a él le habían llevado y desconocía por qué no le habían hecho entrar por la puerta principal. "Yo soy vasco, yo miedo no tengo a nada", ha llegado a decir.

Desde el Ministerio se ha asociado a un malentendido el problema de acceso de la prensa y se ha pedido disculpas por ello; atribuido al nerviosismo por la movilización de los funcionarios de Justicia.