Imbroda pide que Feijóo sea presidente de España "tras aumentar la distancia" sobre Sánchez

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el nuevo presidente del Gobierno de la Nación "tras aumentar a 137 los escaños del PP" después de obtener un diputado más por el recuento del voto de los emigrantes españoles en el extranjero mientras el PSOE "ha bajado a 121". No obstante, ha asegurado que "no espero mucho" del socialista "porque no tuvo escrúpulos en pactar con EH-Bildu y ahora tampoco lo tendrá con Puigdemont".

A preguntas de los periodistas tras visitar las realizaciones que se llevan a cabo en los Fuertes Victoria Grande y Victoria Chica, Imbroda ha manifestado que "me satisface que tengamos un diputado más y si buscamos los apoyos clásicos podríamos estar en 172 diputados porque el PP ha ganado las elecciones bien ganadas y no creo que lo discuta nadie".

El también presidente de los populares melillenses ha subrayado que "hay una distancia suficiente entre PP y PSOE y ese ha sido un argumento que se ha mantenido a través de los tiempos: que la lista más votada es la que tiene que gobernar, como ocurrió entre Rajoy y Zapatero".

Sin embargo, ha admitido que no espera mucho del actual presidente del Gobierno: "El elemento negativo es que conociendo como conocemos al señor Sánchez, no esperamos mucho de él porque ha hecho cosas que no hicieron ni Rubalcaba, ni Felipe, ni ninguno otro dirigente del PSOE", por pactar con EH-Bildu.

Imbroda ha destacado que con los partidos que permitieron la investidura de Sánchez en 2019 no les será suficiente a los socialistas y necesitarán de Junts per Si de Catalunya tras ganar el PP un diputado más con el reconteo del CERA en Madrid

La primera autoridad melillense se ha preguntado "¿Cuánto costaba Puigdemont absteniéndose y cuánto va a costar votando a favor? Eso es lo que van a pagar los españoles. Si estuviéramos hablando -ha proseguido- de un señor que tuviera escrúpulos, que realmente creyera en la democracia como lo hicieron sus antecesores y le supusiera un sarpullido entrar en un gobierno con Bildu, no pasaría nada, pero como no lo tenemos, mucho me temo que ahora Puigdemont va a cobrar más".

"Y Puigdemont quiera España como yo puedo querer la remolacha azucarera de la Antillas holandesas, es decir: nada" ha concluido el dirigente del PP de Melilla.