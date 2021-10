Imbroda: las oposiciones serán previsiblemente en junio de 2022 y destaca que se busca dar estabilidad

El consejero reitera que las normas de las autoridades sanitarias sobre mascarillas "hay que respetarlas"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha señalado que las oposiciones que se desarrollarán en 2022 serán previsiblemente en el mes de junio y se convocarán 4.064 plazas de maestros de Educación Primaria y de profesores de música y artes escénicas, como anunció este pasado miércoles.

Así, ha recordado que se ha aprobado en la Mesa Sectorial la oferta de empleo público para el año que viene, para Educación Primaria, profesores de música y artes escénicas, de 4.064 plazas y con lo que se busca "la estabilidad en nuestros profesionales".

"Estabilidad no significa relajación, sino que significa que nuestros equipos docentes puedan tener la capacidad de seguir mejorando nuestros proyectos educativos, eso significa. Esto va destinado a reducir la tasa de interinidad que está mandatada por la UE para que haya esa estabilidad", ha explicado en rueda de prensa en Málaga, donde ha presentado la Liga Edúcate en el Deporte.

Esta convocatoria estará integrada por parte de los puestos de la oferta de empleo público de 2021 (1.200) y de años anteriores (2.864). Así, se convocarán 3.700 plazas para Maestros y 364 para profesores de Conservatorios Elementales y Profesionales.

En su intervención, el consejero ha recordado que el pasado mes de junio fueron más de 6.000 plazas para Secundaria y Formación Profesional las que se ofertaron "y acudieron 50.000 opositores, un porcentaje muy elevado de Andalucía pero también de otros puntos de España y un 1% de Europa".

"Desde 2019 llevamos más de 10.000 plazas ofertadas a través de oposiciones y con las más de 4.000 --previstas para 2022-- vamos a irnos a las 15.000; un dato muy importante para la estabilidad de nuestro sistema educativo", ha enfatizado.

MASCARILLAS EN CENTROS EDUCATIVOS

Por otro lado, cuestionado por las protestas de padres de un colegio del municipio malagueño de Gaucín por el hecho de que un profesor no acuda a su puesto de trabajo con mascarilla por prescripción médica, el titular andaluz de Educación ha sostenido que ya ha intentado ser "suficientemente claro" con este tipo de asuntos, como los que se han ido dando de menores que acuden sin esta protección.

Así, ha reiterado que las normas de las autoridades sanitarias respecto al uso de las mascarillas en los centros educativos "hay que respetarlas", excepto en aquellos casos donde exista un informe médico "de un experto sanitario al que no voy a desdecir".

"Las autoridades sanitarias marcan una serie de normas, normas que hay que respetar. Nada más. Hay que respetarlas", ha enfatizado Imbroda, quien, no obstante, ha aclarado: "Desde luego no voy a ser yo quien desdiga a un experto sanitario de que un profesor o alumno que necesite no llevar mascarilla por cuestión médica pero eso se tiene que demostrar".

En concreto, ha reiterado que si una persona acude a las instalaciones educativas "con su informe médico y está justificada será así y ya veremos dentro del centro educativo cómo se organiza; ya se vería".

Pero, ha insistido, "tiene que quedar muy claro: hay una serie de normas que se tienen que respetar, que quede muy claro y si no se activarán los protocolos de absentismo, la Inspección intervendrá". En este sentido, Imbroda ha señalado que hay que "ser responsables de las consecuencias de esas decisiones si no hay un informe médico por medio".