Imbroda dice no rechazar 123 millones para plazas de 0 a 3 años y pide que "vayan a las familias" ante 30.000 vacantes

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz no rechaza los 123 millones de euros de fondos europeos ofrecidos por el Gobierno de la Nación para la creación de 12.000 plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años, por cuanto el Ejecutivo autonómico pretende que "se dirijan, que vayan, a las familias" tras esgrimir que en Andalucía existen 30.000 vacantes.

Imbroda ha respondido a tres preguntas formuladas por Unidas Podemos, Ciudadanos y PSOE tras la polémica originada por el anuncio de la ministra de Educación, Pilar Alegría, en un acto con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que Andalucía había sido la única Comunidad Autónoma en rechazar esos 123 millones.

"Andalucía no ha rechazado estos fondos, hemos pedido criterios de aplicación adaptados a la realidad andaluza", ha argumentado Imbroda en respuesta al PSOE.

"No hemos rechazado ese fondo", sostuvo antes ante la parlamentaria de Unidas Podemos, Ana Naranjo, para explicar a continuación que la Junta de Andalucía pretende "hacer ver al Ministerio que esos 123 millones no se utilicen para más plazas públicas, ya que tenemos 30.000 plazas públicas vacantes" y apostar entonces por que "en lugar de más plazas públicas, los dirijan a las familias y aumenten las bonificaciones". "Nuestro sistema funciona bien", ha apostillado el consejero.

Imbroda ha afirmado que "la ministra no ha sido correctamente informada, desconoce la realidad andaluza" y ha apelado a la herencia recibida para trasladar que "desde el primer momento nos encontramos un modelo que hemos reforzado, hemos creído en ellas (las escuelas infantiles), en su trabajo" y esgrimir el trabajo hecho por su Consejería como el incremento del precio plaza, del que ha recordado que se encontraba congelada desde 2019 y la Consejería decidió aumentarla un 15%, así como haber previsto reforzar con un punto a las familias para una futura escolarización.

El consejero de Educación ha recordado que "en los peores momentos de la pandemia, el 86% de sus costes se los cubrimos".

Imbroda ha reprochado a la oposición que "no conoce la realidad de nuestro sistema educativo" y considerar que si con el rechazo al modelo de bonificación a las familias para acceder a las plazas concertadas "están queriendo decir que las escuelas infantiles adheridas a programas de bonificacion no funcionan bien" y subrayar entonces que sus "más de 15.000 trabajadoras hacen una enorme labor".

"Está cuestionando eso", se ha preguntado el consejero de Educación, quien ha insistido en que "no necesitamos más plazas públicas, más ladrillos" y abogar entonces por que "vayan a las familias, que lo necesitan", así como ha considerado que "este Gobierno seguirá al lado de ellas" porque "nuestras escuelas infantiles hacen un trabajo enorme y han luchado en los peores momentos de pandemia".

Imbroda ha reprochado al PSOE "la capacidad que tienen ustedes para presentar un modelo de escuelas infantiles que hemos recogido y defender lo contrario, capacidad asombrosa" y ha instado a este partido a que ahora "que plantean lo contrario a lo que defendían, ponen en riesgo a más de 15.000 puestos de trabajo.

"Ustedes que crearon este modelo, no hemos renunciado a este fondo, se trata de que no vayan a crear 12.000 plazas cuando tenemos 30.000 vacantes, qué sentido tiene crear 12.000 más, para tener 42.000 más", se ha preguntado el consejero de Educación y reiterar que "vayan a las familias andaluzas, a los que la necesitan".

La propuesta del Gobierno, ha explicado Imbroda, no garantiza los recursos suficientes para dar estabilidad futura a este servicio educativo, dado que sólo asegura financiación para la construcción de centros y para el primer curso, por lo que en 2024 podría darse la circunstancia de que no haya financiación para las plazas y ya no existiese una red de centros con las que conveniar, según una nota de la Consejería.

El titular de Educación y Deporte ha recordado que Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48% aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2021.

La Consejería ha aumentado las bonificaciones cada año desde el inicio de la legislatura para atender a las familias con menos recursos. La bonificación media aproximada ha pasado del 70% en el curso 2018/19 al 75% en el curso 2020/21.

Imbroda ha señalado que Educación destina un presupuesto de 300 millones a las escuelas infantiles y se ha mejorado su financiación incrementando el precio-plaza un 15%.

GRATUIDAD DE 0 A 16 AÑOS PIDE UNIDAS PODEMOS

Ana Naranjo ha sostenido la necesidad de "otro salto modernizador" de la Educación Infantil que ha situado en la pretensión de "garantizar la equidad, conciliar la vida familiar y laboral, que llegue a todos los rincones" y advertir de que el modelo están "en manos privadas". La diputada de Unidas Podemos ha pedido ampliar la gratuidad de la educación de 0 a 16 años. "Eso es un salto cualitativo por la excelencia", ha afirmado.

La diputada socialista Noemí Cruz le ha planteado al consejero de Educación "quién miente" después de que él anunciara el rechazo de los 123 millones y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, señalara que sí se aceptarían, y ha calificado al Gobierno andaluz que "son bastantes cínicos". Cruz se ha preguntado "quién va a pagar ese rechazo" y apuntar seguidamente a "las familias".

"Ustedes rechazan esos 123 millones y nosotros rechazamos que 12.000 familias se queden sin gratuidad de 0 a 3 años", ha afirmado Cruz.

La diputada de Cs Mar Sánchez se ha preguntado "qué va a hacer el PSOE, se va a poner de parte de Andalucía, del trabajo de estas 15.000 personas, o del lado de Sánchez para despedir a todas las trabajadoras".