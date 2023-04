Imagen de una astrónoma y un texto de una física, obras premiadas en un concurso sobre pioneras en astrofísica o física

El equipo de Proyecto Meitner, la iniciativa de divulgación de ciencia y género del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, centro mixto CSIC-UV), ha hecho públicas las obras ganadoras de la III Edición de su concurso Express-Arte ConCiencia para fomentar el conocimiento de científicas pioneras de la astrofísica, la física nuclear o la de partículas.

Las obras vencedoras son una imagen que representa a la astrónoma estadounidense Annie Jump Cannon (elaborada en el IES Enric Valor de Pego); un vídeo con las contribuciones científicas de la primera física nuclear egipcia, Sameera Moussa (del IES Doctor Peset Aleixandre, Sección La Coma, Paterna); y un texto que recupera la vida de la física americana Elizabeth Riddle Graves, del IES Ricardo Marín Ibáñez de Cheste.

En el certamen, un concurso multidisciplinar dirigido a alumnado de Secundaria y Ciclos Formativos que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), han participado 52 obras entre las modalidades de imagen, vídeo y texto, entre las cuales imagen ha sido la más elegida por el alumnado, que procede de centros educativos de toda España.

IMAGEN 8, del IES Enric Valor de Pego, representa a la astrónoma estadounidense Annie Jump Cannon. Se titula 'Oh, sigues una bona xica, besa'm', en honor a la regla mnemotécnica que la científica inventó para recordar la secuencia de letras con la que consiguió clasificar las estrellas según su temperatura: 'Oh, Be A Fine Girl - Kiss Me' (la letra O corresponde a las estrellas más calientes y la M, a las más frías). La autora de la obra es la alumna Júlia Siscar Doménech y el trabajo ha sido tutorizado por el profesor Ramón Siscar Miralles.

VÍDEO 15, del IES Doctor Peset Aleixandre, de la Sección La Coma, Paterna), titulado 'Con ella, Sameera Moussa Videoclip', reconoce las contribuciones científicas de la primera física nuclear egipcia, Sameera Moussa. Se trata de un trabajo coordinado por el profesor Adrián Miralles Alonso y realizado por las alumnas y alumnos Emilio Silva Torres, Saray Vargas Torres, Nayeli Vicente Mateu, África Alcázar Alcalá, Yumalay Moreno Bermúdez, Moisés Jiménez Amador, Paula Molina Asins y Nadia Medina Junquero.

TEXTO 6 es la obra ganadora en texto que, por segundo año consecutivo, ha recaído en el IES Ricardo Marín Ibáñez de Cheste, con un trabajo tutorizado por la profesora Sara Segura Redón y escrito por los alumnos Erik Giménez Coll e Izan Giménez Coll. Se trata de la obra original 'El niño que recordó', con la que sus autores recuperan la vida de la física americana Elizabeth Riddle Graves a través de un emotivo texto.

Además de los trabajos galardonados, el jurado ha hecho una selección de las 18 mejores obras que formarán parte de una exposición en físico llamada 'Pioneras', cuya primera parte se inaugurará el próximo sábado 6 de mayo en la jornada de Expociencia, la feria de la ciencia que organiza anualmente el Parc Científic de la Universitat de València.

Los trabajos seleccionados se presentarán durante la gala y serán premiados con una copia del libro 'Proyecto Meitner. Una historia de ciencia y traición', de Robert Marc Friedman. Adicionalmente, todas las obras recibirán un diploma como agradecimiento por su participación y esfuerzo realizado.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

La gala de entrega de premios está prevista el próximo sábado 6 de mayo, durante la feria Expociencia. Además de la recogida de premios se podrá acceder a las actividades divulgativas dirigidas a todos los públicos organizadas por el IFIC y el resto de centros de investigación del campus.

El evento se hará en formato presencial y telemático para que puedan asistir todas las personas participantes e interesadas del territorio nacional que no puedan acudir presencialmente. A las obras ganadoras se les otorgará el premio de una tarjeta de El Corte Inglés por valor de 500 euros que podrán disfrutar los centros para gasto en material educativo.