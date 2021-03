Illa urge a Borràs a convocar a los grupos y proponer candidato a investidura

El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este sábado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que "inicie de una vez" la ronda de contactos con los representantes de los grupos políticos y convoque el debate de investidura antes de que el viernes venza el límite para ello.

Así lo ha sostenido a los medios durante una visita a los barrios barceloneses de Torre Baró y Ciutat Meridiana, después de que ayer Borràs abriera la puerta a desplazar la fecha del pleno de investidura, que debería convocar como muy tarde el 26 de marzo, diez días hábiles después de la sesión constitutiva de la cámara.

"Reclamo a la presidenta del Parlament que convoque con urgencia a los diferentes representantes de los partidos políticos y que convoque, tal como marca la ley, el 26 de marzo como muy tarde el pleno de investidura", ha subrayado Illa, quien ha recordado que, "como mínimo", hay un candidato -él mismo- con "opciones" de ser investido presidente de la Generalitat.

"No contemplo que no se me dé la opción, si no hay nadie con mejores cartas que yo, de dirigirme a la cámara e intentar obtener el apoyo de la mayoría de diputados y diputadas del Parlament", ha asegurado.

Illa ha reiterado su compromiso de presentarse a la investidura "en tanto que representante de la fuerza política que ganó las elecciones y como presidente del mayor grupo parlamentario", y se ha mostrado "confiado" y "capaz" de obtener los "apoyos adicionales" necesarios para ser nombrado president.

"Cataluña necesita un Govern porque llevamos más de un año sin, con uno en funciones", ha subrayado para apremiar a Laura Borràs.

Illa también ha enfatizado que su intención es formar un ejecutivo "de servidores públicos, que pase página, abra un nuevo tiempo en Cataluña, ponga las instituciones reales del país al servicio de la Cataluña real y deje de hablar de instituciones imaginarias que no nos han traído nada bueno". EFE

