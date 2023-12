Illa urge a Aragonès a convocar la mesa catalana para tratar sequía, educación y energía

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha urgido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar la mesa de partidos catalanes para abordar "los problemas concretos" de la ciudadanía de Cataluña, como la sequía, la educación, las energías renovables o la sanidad.

En una entrevista con EFE, Illa ha criticado que en los últimos años se haya hablado "mucho de referéndums, de autodeterminación y de independencia", pero "demasiado poco" del resto de cuestiones, lo que, a su juicio, ha hecho que Cataluña esté "a la cola" en renovables, educación o sin inversiones recientes en infraestructuras para combatir la sequía.

Durante toda esta legislatura, el PSC ha insistido sin éxito en que hacía falta una mesa de diálogo entre partidos catalanes -que en 2019 sí convocó el expresident Quim Torra-, un espacio que ahora Aragonès quiere reunir, pero para debatir las vías para reivindicar un referéndum pactado como el celebrado en Escocia en 2014.

Sin embargo, los socialistas han advertido de que no quieren que este foro se centre en discutir un referéndum con el que no están de acuerdo.

Para Illa, actualmente en Cataluña el diálogo entre catalanes no es "suficiente", por lo que ha pedido "poner en práctica mecanismos que permitan llegar a acuerdos entre nosotros, subrayando aquello que nos une y minimizando lo que nos divide".

"Sigue habiendo una parte de dirigentes políticos que quieren ignorar a una parte de Cataluña. Se equivocan, porque esta parte de Cataluña existe y se expresa políticamente", ha señalado.

Al respecto, ha considerado que "todo lo que se tarde en reconocer la pluralidad de Cataluña", en "respetar esta diversidad" y en admitir "algunos errores cometidos recientemente" al "ignorar" esta heterogeneidad, "retardará las soluciones en Cataluña".

"Que nadie se piense que se resolverán cosas sin contar con el conjunto de los catalanes y, en particular, a los que nosotros representamos", ha agregado.

Una legislatura "perdida"

Encarando el tramo final del mandato de Aragonès, el líder del PSC ha opinado que esta ha sido una "legislatura perdida", en la que la hoja de ruta del Govern, que empezó con los apoyos de Junts y la CUP, "fracasó enseguida".

"La mayoría de la investidura se deshizo a la primera curva. La CUP salió y, a la segunda curva, se salió Junts", ha indicado sobre la decisión de JxCat de abandonar el Govern en octubre de 2022.

"Ha sido un esfuerzo para sobrevivir, para no ahogarse, con una debilidad parlamentaria muy poco adecuada al contexto que estamos viviendo. En estos cuatro años, ¿qué se ha hecho en Cataluña? Nada bueno", ha insistido Illa, que ha acusado al Govern de no estar "a la altura del país" y de no dejarse ayudar.

La influencia del PSC en el nuevo escenario político

La configuración del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado al PSC con solo un ministro -Jordi Hereu, al frente de la cartera de Industria y Turismo-, frente a los dos que tuvieron los socialistas catalanes en la anterior legislatura.

Más allá de esta reducción en el número de carteras, para Illa resulta un error juzgar el peso del PSC por el número de sillas en el Consejo de Ministros: "Nuestra forma de hacer las cosas es trabajar por convicciones y tener influencia, pudiendo participar para que las cosas vayan en la dirección que creemos".

Sobre el papel del PSC en la negociación de la investidura o de las mesas previstas entre el PSOE y los partidos independentistas, Illa ha asegurado que "las decisiones que afecten a Cataluña no se tomarán al margen del PSC y sin el PSC": "Esto todo el mundo lo tiene claro, y si alguien no lo tiene claro tiene un problema".