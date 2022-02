Illa rehusa mediar entre gobiernos: "Deben reunirse si hay temas maduros"

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha rehusado actuar como "mediador" entre Gobierno y Generalitat para la convocatoria de la mesa de diálogo que, ha opinado, debe reunirse cuando haya "temas maduros para ser resueltos".

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente catalán, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat, Illa ha sido preguntado sobre la mesa de diálogo y sobre si el Ejecutivo catalán le ha pedido que haga de mediador para acelerar la próxima convocatoria del órgano entre ambos gobiernos.

"No soy persona para hacer de mediador entre gobiernos. Tiene que haber un diálogo directo. Yo lo que puedo hacer es ayudar. La convicción del PSC a favor del diálogo es clara y nítida", ha señalado el dirigente socialista.

En ese sentido, Illa ha expresado: "¿Debe haber una convocatoria de la mesa de diálogo? Sí. ¿Cuándo? Cuando haya temas maduros para ser abordados y resueltos. ¿Cómo tiene que ser el diálogo? Sereno y franco".

Y ha proseguido recordando que este viernes habrá, a la espera de esa nueva reunión de la mesa de diálogo, una reunión de la comisión Bilateral Estado-Generalitat, en la que se abordarán cuestiones como gestión de becas, cesión de infraestructuras o del ingreso mínimo vital.

"¿Irá bien? Yo creo que sí. ¿Se debe volver a reunir la comisión bilateral? Cuanto antes mejor. ¿Hace falta un diálogo entre catalanes? Sí, lo antes mejor", ha añadido.

Sobre esta última cuestión, Illa ha explicado que ha trasladado nuevamente a Aragonès la petición de que "abra un diálogo entre catalanes", ya que es la "tercera pata" que complementa ese proceso de diálogo en otros dos frentes: la mesa de negociación y la comisión bilateral.

Por último, el líder socialista ha considerado un "error" que Aragonès haya anunciado que, por el momento, no asistirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará a finales de mes.

"Con independencia del planteamiento político que cada uno defienda, me parece que no es incompatible con asistir a los foros multilaterales defendiendo la posición de Cataluña. Esto le conviene el Govern, debe asistir. Si no lo hace, me parece que es un error", ha sentenciado. EFE

