Illa rechaza el plan de claridad de Aragonès y ve al Govern un "juguete roto"

El jefe de la oposición en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha rechazado este martes el pacto de claridad que ha planteado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para pactar un referéndum, y ha afirmado que el Govern "es un juguete roto".

Illa ha sido el primero en responder al presidente de la Generalitat en el debate de política general del Parlament, en el que ha planteado este acuerdo de claridad, que sigue la vía canadiense para intentar conseguir un referéndum, y en el que también ha anunciado un "escudo social" de 300 millones de euros.

El líder parlamentario del PSC ha afirmado que es favorable a votar "acuerdos" pero no "rupturas", por lo que ha dicho no estar de acuerdo con una propuesta "que no resuelve nada", a la par que ha reiterado la petición a Aragonès para que abra un diálogo entre los partidos catalanes.

Para Illa, el Govern es "un lío constante", ya que "genera incertidumbre" y está más centrado "en mantenerse y sobrevivir" que en "afrontar las transformaciones de Cataluña".

"La mayoría de la investidura parece que está rota, al menos por parte de un partido. Mentiría en esta cámara si dijese que esta ruptura me ha sorprendido, se veía venir. Sí que me ha sorprendido la rapidez con la que ha ocurrido", ha indicado.

Y ha añadido: "Su Govern es ya, en este momento, un juguete roto. Ya no sirve".

A pesar de este tono crítico, Illa ha tenido la mano a Aragonès para aprobar el escudo social que ha propuesto, al que trasladarán "mejoras" en las próximas dos semanas, a la par que ha planteado la aprobación de tres leyes: una ley electoral, una ley forestal y una nueva ley de policía de Cataluña.

Además, ha vuelto a hacer a Aragonès "un ofrecimiento sincero" para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023: "Sé ahora que corro el riesgo de ofrecerle este pacto de presupuestos y que algunos vean ganas de hurgar y echar más leña al fuego. Nada de todo eso. Es un ofrecimiento sincero, hecho desde la buena voluntad, desde el convencimiento y desde una manera de ver las cosas diferente a la que tiene usted".