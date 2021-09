Illa, a Puigdemont: Primero diálogo y luego negociación para llegar a acuerdo

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha dicho este domingo en la Fiesta de la Rosa en Gavà (Barcelona), en respuesta a unas palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont, que "la secuencia es sencilla: un diálogo, para abrir una negociación, para llegar a acuerdos".

Puigdemont acusó desde Cerdeña (Italia) al gobierno de Pedro Sánchez de tener "interés" en su detención, para seguir excluyendo a JxCat de la mesa de diálogo y poder interlocutar "solo con quienes le dan apoyo parlamentario", en alusión a ERC.

Además, el expresident dijo que "una cosa es el diálogo, otra cosa son las negociaciones; de momento estoy viendo diálogo, pero no negociación", y señaló que JxCat "no está sentada en esta mesa porque no es aceptada".

En su parlamento en la Fiesta de La Rosa del PSC, Illa ha rebatido, sin citarlo, a Puigdemont, al estimar que "se aprende fácil, es cuestión de repetirlo tres veces", ha ironizado.

Primero "un diálogo, para abrir una negociación, para llegar a acuerdos", ha resumido Salvador Illa.