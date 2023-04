Illa (PSC) tiende la mano al Govern para hablar de sequía "si se parte de una diagnosis correcta"

Pone en valor el corte del riego en el Canal d'Urgell

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que está dispuesto a tender la mano al Govern en materia de sequía si este "coge las riendas, genera una dinámica de colaboración y se parte de una diagnosis correcta".

En declaraciones a los medios al visitar el Canal d'Urgell en Mollerussa (Lleida) y coincidiendo con la entrada en vigor corte del riego en el Canal, Illa se ha mostrado dispuesto a ayudar y colaborar con el Govern si este coge las riendas y, en sus palabras, no va constantemente a remolque, y si genera "dinámicas de colaboración y no de enfrentamiento estéril, que en este momento no conducen a ninguna parte".

Ha añadido que el Govern debe partir de una diagnosis correcta de la sequía: "Es necesario hacer inversiones en materia de regeneración del agua, en materia de desalación del agua y en mejora del riego agrícola de las cuencas".

Illa también ha mostrado su apoyo a las personas afectadas por las restricciones que afectan el riego del canal y ha puesto en valor "el ejercicio de responsabilidad de las personas que han tomado esta decisión, que no es sencilla".

TERESA JORDÀ

El primer secretario del PSC ha apuntado que hay una primera ayuda del Gobierno de 28 millones de euros para la modernización del Canal d'Urgell, y ha subrayado la necesidad de "seguir trabajando con más ayudas a medio plazo para llevar a cabo este proyecto".

En este sentido, ha instado a la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, a liderar el camino de la financiación de la modernización del canal de Urgell: "Dice que pondrá dinero si ponen dinero los otros, pero pónganlos ustedes, ¡lideren el camino!"

"A veces el primer paso es el más difícil; ya hay un primer compromiso económico de 28 millones para dar este primer paso, demos un segundo y un tercer paso con recursos de la Generalitat", ha insistido.

Respecto a la propuesta de Jordà para que la Generalitat asuma el 60% del coste de la modernización del Canal d'Urgell y el Gobierno el otro 40%, Illa ha dicho que hubiera preferido que Jordà hubiera hecho una propuesta "incondicionada".