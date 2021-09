Illa (PSC) reprocha al Govern "perder oportunidades por desavenencias" sobre el aeropuerto

Espera que aclare su posicionamiento y se avance: "Ojalá sea así"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha acusado al Govern de "perder oportunidades por desacuerdos y desavenencias", y espera que aclare su posicionamiento en relación a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y que se pueda continuar trabajando en este proyecto.

"Ojalá esto sea así, si es para esto pueden contar con nosotros", ha añadido en rueda de prensa este jueves, en la que ha defendido la ampliación del aeropuerto y que se haga compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente.

"Había un acuerdo y lamento que esta inversión no se pueda llevar a cabo. Creo que Catalunya tiene todas las capacidades para hacerlo, respetando el medio ambiente pero generando riqueza, como se ha hecho en el Puerto de Barcelona y en otras infraestructuras", ha señalado.

Illa ha reprochado a la Generalitat que gobernar significa tomar decisiones que, a su juicio, es algo complejo; cumplir los compromisos y acuerdos; "asumir responsabilidades y no echar siempre la culpa de todo a otro, y tener una idea y un rumbo de país".

Ha abogado por una Catalunya que avance, sea pionera y esté conectada internacionalmente y ha defendido: "La principal infraestructura que conecta a Barcelona con el mundo es y será el Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Preguntado por si cree que esta suspensión de la ampliación de el Prat puede influir en la mesa de diálogo, Illa lo ha descartado y ha apuntado a que son asuntos diferentes :"No hay que mezclar libretas; había una decisión, que yo lamento que por la actitud del Govern no se pueda ampliar el aeropuerto, pero no se tiene que mezclar una cosa con la otra".