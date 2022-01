Illa (PSC) rechaza centrar el debate de los JJ.OO. en quién los lidera y apuesta por "coliderar"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido no centrar el debate sobre la posible candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en si los lidera Catalunya o lo hace junto a Aragón, y ha defendido: "Creo que la tenemos que coliderar todos".

"No podemos decir que Aragón es un acompañante de segunda, no es un buen planteamiento", ha avisado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el Pirineo no entiende de fronteras administrativas y que el proyecto es una ocasión para fortalecer la relación ya existente entre Catalunya y Aragón.

Ha apostado por focalizar el debate en "trabajar conjuntamente para hacer los mejores Juegos de Invierno posibles", y ha recordado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, y el de Aragón, Javier Lambán, se reunirán este viernes.

DIÁLOGO

Illa, que ha insistido en pedir abrir un diálogo entre los partidos representados en el Parlament, ha asegurado que el diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat funciona y que ambos ejecutivos tienen la voluntad de que continúe.

Preguntado por si la mesa no se reúne por la pandemia o por las elecciones en Castilla y León, ha dicho: "Es el Covid. Ahora empieza la campaña electoral y el calendario se ajustará, pero se está trabajando, por lo que me consta, en la preparación de este diálogo".

LICENCIAS DE EDAD

Sobre las 'licencias de edad' del Parlament, Illa se ha excusado y ha admitido que los socialistas se han movido desde el principio de confianza y que el asunto no se ha llevado bien, tras lo que ha sostenido que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, tiene el propósito de corregir asuntos como este.

Ha recordado que el PSC-Units quiere abordar los cambios en la cúpula de Mossos en una comisión de investigación en el Parlament para llegar al fondo de asunto, porque "no puede quedar en la percepción de la opinión pública de Catalunya que se han tomado decisiones con el criterio de politizar el cuerpo o poner trabas a la investigación".

Preguntado por la reforma laboral, ha acusado a partidos como el PP, ERC, Junts y el PNV de no respetar el acuerdo alcanzado con agentes sociales: "¿Es que Roger Torrent representa mejor los intereses de los trabajadores Catalunya que Javier Pacheco y Camil Ros?", ha dicho sobre el conseller de Empresa de la Generalitat y los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya.