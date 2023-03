Illa: el PSC "no se quedará de brazos cruzados" si Borràs no deja el cargo

El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha advertido de que su partido "no se quedará de brazos cruzados" si Laura Borràs no deja el cargo de presidenta suspendida del Parlamento catalán, y le ha instado a aceptar la "realidad" y "no arrastrar" la institución parlamentaria.

Borràs ha reclamado este viernes que se le restituya en el cargo "para acabar con la interinidad" en la que se encuentra la cámara catalana, a pesar de que ayer fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, si bien el tribunal propone su indulto parcial para evitar la prisión.

En declaraciones a Rac1, Borràs ha dejado claro que no piensa dimitir y ha advertido de que mantendrá "sus responsabilidades" mientras sea diputada en la cámara catalana.

Unas palabras duramente criticadas por Salvador Illa, que ha atendido a los medios en el marco de una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y representantes de la patronal Pimec en Terrassa (Barcelona).

"Es conveniente aceptar el principio de realidad. La señora Borràs ha sido condenada por corrupción. Oigo posicionamientos que confunden las cosas. España es un Estado de Derecho, ha habido un juicio y una sentencia que la condena por prevaricación y falsedad documental. Por corrupción. No confundamos ni hagamos juegos de manos", ha señalado.

En segundo lugar, Illa ha avisado de que "nadie tiene derecho a arrastrar las instituciones", que "están por encima de todo el mundo, también por encima de Borràs. Ya es lamentable que llevemos más de seis meses de interinidad en el Parlament", ha afeado.

El líder socialista ha dejado claro además que, si fuera miembro del PSC, Borràs "no estaría en ningún cargo de responsabilidad", ni institucional ni orgánico.

Por todo ello, ha avanzado que el PSC-Units, como primer grupo del Parlament, analizará hoy qué medidas adoptará para garantizar que "las instituciones no se vean arrastradas por una circunstancia personal"; por ello, si Borràs no da un paso al lado y no deja el cargo, ha avisado: "No nos quedaremos de brazos cruzados".

Sobre el indulto, Illa ha sugerido que "eso se verá". "Las sentencias deben respetarse. La sentencia no es firme, hay que ver cómo acaba. Y se la tiene que tratar como a todo el mundo, también en la eventual tramitación de un indulto. Debe recibir el trato que recibiría cualquier ciudadanos en un Estado de Derecho como es España", ha sentenciado.