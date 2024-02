Illa (PSC) pide a Aragonès que se deje ayudar y aborde con los partidos la sequía

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha advertido que si falta agua es porque "se han hecho las cosas mal" durante mucho tiempo, y ha pedido al Govern y a su presidente, Pere Aragonès, que "se deje ayudar más" y convoque a los líderes de los partidos para abordar el problema de la sequía.

Salvador Illa ha planteado esta petición durante el acto de clausura de una jornada precongresual del PSC denominada "Ahora toca el derecho al agua" convocada en la Llotja de Lleida.

"No tenemos suficiente agua porque no se han hecho las cosas bien, y hay que reconocer esto, no para poner el dedo en la llaga, sino para corregir errores y ponerse a trabajar", ha indicado el líder del PSC, que ha señalado que la falta de lluvia y fenómenos como el negacionismo climático no ayudan a abordar el problema de la sequía.

Según Illa, "ya sabemos que hay períodos de sequía intermitentes, pero la obligación de las administraciones es prevenir estas situaciones", y esto, ha dicho, se hace desde tres vertientes distintas.

La primera, ha precisado, pasa por "planificar lo suficiente el stock de agua existente en Cataluña", y la segunda por "obtener recursos del mar con las desalinizadoras, y aunque se trata de un recurso que es caro, resulta muchísimo más caro no tener agua".

La tercera es "la regeneración de agua" ya existente y trabajando desde estas vertientes conjuntamente se puede conseguir mucha del agua necesaria en Cataluña, ha asegurado.

Illa ha admitido que "es incómodo" tener que tomar ciertas decisiones para un gobierno, pero en esta materia, como también en la de instalación de parques eólicos o fotovoltaicos, "hay que tomar decisiones incómodas", en vez de "estar diez años mirando el cielo perdiendo el tiempo".

El primer secretario del PSC ha pedido al Govern que se deje ayudar más, y cree que sería razonable que el presidente, Pere Aragonès, convoque a los responsables de los grupos en el Parlament, en el formato que quiera, incluso si desea reuniones bilaterales, para abordar el problema de la sequía.

"Si nos convoca, iremos y haremos aportaciones en positivo", ha prometido Salvador Illa además de pedir al gobierno de ERC que "se prepare para el peor escenario, que es el que no llueva", lo que incluye "ponerse a trabajar para una mayor eficiencia, por ejemplo, en la mejora de las redes de riego, realizando una inversión importante en el tiempo, de forma sostenida".