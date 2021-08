Illa (PSC) ve osado que Aragonès "quiera decidir" la delegación del Gobierno a la mesa de diálogo

Replica a Aragonès que lo que piden los ciudadanos es estabilidad

El líder del PSC en el Parlament, Salavador Illa, ha tachado este lunes de osado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, "quiera decidir quién irá en nombre del Gobierno de España a la mesa de diálogo" entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat, después de que Aragonès haya dicho que no entendería que no acudiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo encuentro especialmente osado cuando no ha dado cumplimiento a sus obligaciones", como asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos y abrir un diálogo con los partidos representantes en el Parlament, ha sostenido el jefe de la oposición en una entrevista en el canal 324 recogida por Europa Press.

Sobre el hecho de que Aragonès haya avisado de que "o se da una solución democrática, o volverá a haber momentos de inestabilidad", Illa ha replicado que lo que los ciudadanos piden es estabilidad, para encarar la recuperación económica y combatir la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

LOS PEORES AÑOS

Ha avanzado que el PSC participará como cada año en los actos institucionales de la Diada y, sobre las críticas a su afirmación de que los últimos diez años del proceso independentista han sido los peores de los últimos 300 para Catalunya, ha remarcado: "Ya he aclarado que mi voluntad es tirar hacia adelante y abrir un tiempo nuevo".

Sobre si han sido peores que guerras y dictaduras, ha remarcado que su afirmación "no iba en este sentido, que cada uno lo interprete como quiera", y que lo que quiere subrayar es que la última década no ha sido buena para Catalunya, y que se tiene que haber retrocedido mucho para que Catalunya no haya avanzado, según él.

ICETA Y EL PSC

Preguntado por si sustituirá al ministro Miquel Iceta como primer secretario del PSC, Illa ha descartado avanzarse a lo que comunicará Iceta este martes en la ejecutiva del partido: "Esperemos a la ejecutiva. Y si es el caso, haremos el congreso e intentaremos configurar un PSC que creo que tiene que ser el centro de gravedad del Govern".

"Yo querría un PSC que fuera un PSC de Govern" y, preguntado por el papel que debería jugar Iceta en el partido y por si podría ser su presidente, ha defendido que se deberá decidir de forma colectiva en el PSC, y lo ha descrito como una pieza indispensable para la formación.