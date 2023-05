Illa (PSC) insta a pasar "de la cultura de la queja a la cultura del trabajo"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha instado este domingo a las instituciones catalanas a pasar "de la cultura de la queja a la cultura del trabajo", y ha lamentado textualmente que en Catalunya se ha puesto el foco en prioridades equivocadas.

Lo ha dicho en el acto del PSC 'Amb Europa, els municipis en marxa' ('Con Europa, los municipios en marcha'), en el que también han intervenido el candidato del partido a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni; el eurodiputado Javi López y la secretaria de Política Europea e Internacional del PSC, Laura Ballarín.

Según él, en Catalunya no se han hecho los deberes con los fondos europeos, y ha destacado que el PSC ha ayudado a que llegaran: "La primera ayuda, y no lo he dicho nunca tan claro como lo diré hoy, ha sido aprobar los Presupuestos: si no hubiéramos tenido presupuestos, este dinero no habría podido incorporarse y hubiera sido ridículo".

Ha apuntado que lo primero que debe hacer un gobernante es cumplir sus compromisos y ha aseverado que "la credibilidad no va a grados, o se tiene o no se tiene".

Sobre la Ley de Vivienda, ha celebrado que se haya cumplido "el primer paso, que es el marco legal", pero ha recordado que la competencia es de las comunidades autónomas, en sus palabras.

"POLÍTICA DE ESPALDAS A EUROPA"

Ha asegurado que "no se puede hacer política de espaldas a Europa, no se puede hacer desconectado de Europa, como algunos pretenden hacer", y ha reprochado textualmente la ausencia de los últimos gobiernos de Catalunya en Europa.

En esta línea, ha reivindicado tener un papel activo en Europa: "Imagino una Catalunya sincronizada con Barcelona, con Jaume Collboni como alcalde, y esto es imparable".