Illa (PSC) defiende que "todos" deberán sentarse al final en la mesa de diálogo, incluido Junts

Destaca que el hecho de que sea un diálogo sin plazos "no significa que tenga que ser lento"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este jueves que "al final, todos" deberán sentarse en la mesa de diálogo, incluido Junts y otros partidos, porque considera que no hay otro camino posible.

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha destacado que Junts representa a una parte importante de la sociedad catalana, por lo que se les debe tener en cuenta: "Como también se tiene que contar con mi formación, que ganó las elecciones, con el PP... Creo que tenemos que estar todos".

Ha puesto en valor que este miércoles se acordara que "será un diálogo sin plazos", como señalaron el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, en rueda de prensa tras reunirse y abrir la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos.

Illa ha asegurado que rechazar plazos "no significa que tenga que ser lento, pero es definitorio de una actitud" de escucha para abordar la situación, en un proceso de diálogo que ha dicho que no será fácil, porque las posturas están muy alejadas.

ERC Y JUNTS

Ha destacado que las discrepancias entre los socios del Govern --Junts no participó al no aceptar Aragonès su propuesta de nombres-- no ha sorprendido a los socialistas, y ha remarcado que han repetido una fórmula de ejecutivo que no ha funcionado y que ya llevó a un adelanto electoral, según Illa.

El jefe de la oposición ha insistido en que el diálogo entre el Gobierno central y el catalán debe complementarse con un diálogo dentro de Catalunya, que defiende que se produzca entre los partidos representados en el Parlament.