Illa (PSC) defiende la "libre concurrencia" del servicio de Rodalies en Lleida cuando se traspase

Sánchez Llibre (Foment) pide que el TC declare "inconstitucional" el impuesto de patrimonio

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha abogado por la "libre concurrencia" en el servicio de Rodalies en Lleida cuando sea traspasado del Gobierno central a la Generalitat, y que lo preste quien lo haga más rápido y mejor, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Renfe o quien corresponda, ha dicho textualmente.

Así se ha pronunciado en un diálogo este viernes sobre 'El despegue de Catalunya', junto con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la consejera delegada de Savills Barcelona, Anna Gener, organizado por elEconomista.es en la Antigua Fábrica de Estrella Damm en Barcelona.

"Yo creo que hay que invertir. El horizonte de cercanías es que se gestione desde la proximidad", ha defendido el líder de la oposición en Catalunya, y ha añadido que el primer punto de colaboración debe ser la firma de un contrato programa con un horizonte a 10 años y empezar a hablar de transferir el servicio.

En este sentido, Sánchez Llibre ha sostenido que si la gestión de Rodalies "la asume únicamente el Govern este tema se resolvería satisfactoriamente en los próximos 4 o 5 años", y ha explicado que ha estado en negociaciones y reuniones informales sobre este tema y ha comprobado que si no se ha materializado este traspaso es por temas políticos, en sus palabras.

PRUDENCIA EN LA FISCALIDAD

En cuanto a la fiscalidad, Illa ha apostado por la prudencia, ya que los Estados han hecho "esfuerzos importantes de endeudamiento" durante la pandemia, pero también ha sostenido que no se debe tener un régimen fiscal contrario al crecimiento y el progreso económico.

"La fiscalidad agresiva de la que algunos territorios han hecho gala no me parece que tenga mucho recorrido de futuro", ha asegurado en referencia velada a la Comunidad de Madrid, y ha dicho que, si fuera presidente, no tomaría da decisión de bajar impuestos a corto plazo, al ser preguntado por si eliminaría el de patrimonio.

Por su parte, Sánchez Llibre ha afirmado que si el Tribunal Constitucional (TC) declarase inconstitucional el impuesto de patrimonio se resolvería "una parte importante de la fiscalidad competitiva y las diferencias territoriales", y lo ha tachado de confiscatorio.

AEROPUERTO DE BARCELONA Y RYDER CUP

Sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el líder socialista ha subrayado que es "una de las cuatro o cinco decisiones más relevantes que tiene que tomar Catalunya en el próximo año", y ha añadido que se puede hacer con respeto al medio ambiente.

El presidente de la patronal catalana ha llamado a "poner freno a todas aquellas políticas de decrecimiento económico" que asegura que se defienden desde el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, en contra de ampliar el Aeropuerto, y ha agradecido al PSC haya sido valiente, según él, para hacer que el Govern se aleje de estas ideas de decrecimiento, que ha tachado de tics populistas.

Sánchez Llibre también ha criticado que el Govern "está poniendo muchísimas pegas" para que se pueda celebrar en 2030 en Girona el Ryder Cup de Golf, un torneo bienal que enfrenta a equipos de Europa y Estados Unidos, y que dejaría, según él, 13.000 millones de euros en Catalunya.

Sobre esta competición deportiva, Illa ha defendido que se celebre "cualquier evento que sirva para generar prosperidad", y ha apostado por el máximo consenso a la hora de decidir sobre estos temas, aunque ha matizado que la unanimidad es difícil y que las decisiones las debe tomar quien gobierna.