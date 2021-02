Illa (PSC) creará un consorcio de industralización y desarrollo económico si es presidente

Se compromete a "ser el principal embajador de la economía catalana"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha explicado este miércoles que, si es presidente de la Generalitat, creará un consorcio de industralización y desarrollo económico dotado con 1.000 millones de euros "para aprovechar al máximo los fondos Next Generation".

Lo ha anunciado en un acto telemático sobre industria y conocimiento junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la número seis de la candidatura por Barcelona, Alicia Romero; el director del Barcelona SuperComputing Center, Mateo Valero; y el presidente del comité de empresa de Seat, Matias Carnero.

El consorcio de industralización es una de las principales medidas económicas que Illa quiere promover si gana las elecciones y ha detallado que estará basado en estrategias tractoras, que se gestionará con alianzas público-privadas y que "permitirá canalizar inversiones, resistir, avanzar y seguir siendo uno de los motores de Europa".

Illa ha explicado que el modelo de industralización que defiende se asienta en la innovación y en la formación, y se ha comprometido a hacer los viajes que haga falta por Europa y por el mundo para promocionar Cataluña y el resto de España, y generar riqueza: "Me comprometo a ser el principal embajador de la economía catalana".

Otra de las medidas que ha marcado como prioritarias y que ha calificado como una "prioridad personal" es la creación de un comisionado para la formación profesional, adscrito directamente a la Presidencia, para asegurar que los jóvenes tengan la formación necesaria para encarar su futuro.

RESPALDO "MÁXIMO" A LA INNOVACIÓN

El propósito de Illa, ha explicado, es presidir un Govern que facilite e impulse una política industrial innovadora, ha defendido una economía innovadora y dinámica que genere oportunidades y consolide los avances sociales, y se ha comprometido a "recuperar los recortes acumulados en los últimos años".

"Donde los independentistas han centrifugado empresas y talento, nosotros haremos que Cataluña vuelva a ser un polo de atracción. Donde solo han aportado duda e incertidumbre, nosotros garantizaremos un marco de seguridad", ha sostenido.

Ha prometido que su respaldo a la innovación será máximo, que habrá más recursos, más coordinación y más planificación, y que será un presidente comprometido con la industria: "Me implicaré directamente. Seré un presidente que estará presente, que escuchará y se inspirará en el ejemplo que dan los sindicatos y las empresas".

"Por desgracia en estos últimos años hemos tenido un presidente que no pisaba las fábricas, que no se preocupaba por las condiciones concretas de los trabajadores, que colgaba carteles en lugar de captar inversiones, que no era capaz de lograr que le recibieran ni en Bruselas ni en las grandes capitales de Europa", ha criticado.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de aprovechar los fondos europeos y ha destacado el esfuerzo que han hecho la industria, las universidades y los centros de investigación para adaptar sus procesos productivos durante la pandemia.

"Confío plenamente en Cataluña. Tenemos talento, las infraestructuras y las ciudades. Tenemos todos los ingredientes necesarios para el éxito, solo nos falta el compromiso y el liderazgo", ha zanjado.

VALERO Y CARNERO

Valero ha puesto en valor la investigación como "el mejor instrumento que tiene el país para producir ideas orientadas a resolver problemas sociales y producir riqueza", y ha pedido generar acuerdos entre las instituciones para ofrecer calma a la ciencia, mirar a largo plazo y transferir tecnología.

Por su parte, Carnero ve imprescindible unir la transición ecológica con la laboral porque sino "la automoción lo va a pasar mal" y ha reclamado políticas activas de inversión y desarrollo, pactos de industria y un gobierno que entienda de industria y de automoción.