Illa (PSC) afea las "riñas" entre ERC y JxCat: "Este Govern no va"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afeado a ERC y JxCat por sus "riñas", que demuestran que el Govern "no va" y necesita un cambio de rumbo, y les ha recetado diálogo, sobre todo con una comunidad educativa ahora en huelga en protesta por los cambios anunciados por la Generalitat.

En declaraciones en Sant Pere de Ribes (Barcelona), Illa se ha referido así a la crisis desatada entre los socios de gobierno en Cataluña, ERC y Junts, a raíz de las duras críticas del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, a los contactos del entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont con Rusia.

The New York Times publicó el pasado septiembre un reportaje que señalaba que el jefe de la oficina del expresident Puigdemont, Josep Lluís Alay, exploró el apoyo de Rusia al "Procés" y se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB; unas informaciones sobre las que han insistido en los últimos días El Confidencial y El Periódico.

"Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada, porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan. Y me estoy conteniendo, porque es de una frivolidad terrible", denunció Rufián en el Congreso, ante lo que JxCat le tildó de "miserable" y exigió una rectificación urgente.

Ese duro rifirrafe entre Junts y ERC demuestra, a juicio de Illa, que entre los actuales socios de Govern "falta diálogo y sobran riñas". "El Govern no va. No funciona. Está dividido y hace falta un cambio de rumbo en Cataluña", ha aseverado el líder socialista.

Bajo su punto de vista, "no es momento de riñas entre socios de gobierno, lo que me reafirma en mi demanda de que haya un cambio de rubo en la Generalitat -ha recalcado-. Las cosas no pueden continuar así. No es momento de peleas y discutirse en un tono elevado entre socios que deberían compartir un proyecto".