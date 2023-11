Illa pide pactos amplios para fortalecer el catalán y que no sea un "predictor" ideológico

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este martes forjar acuerdos amplios y "muy transversales" para fortalecer el uso del catalán y evitar que la lengua sea "un predictor" de la ideología.

En la inauguración de la jornada "Fortalecer el catalán", organizada por la Fundación Rafael Campalans del PSC, Illa ha apostado por "huir de la imposición" a la hora de fomentar el uso del catalán, porque "puede generar actitudes de rechazo", y, en su lugar, "avanzar hacia la invitación y la facilitación".

El líder del PSC ha reclamado "no ideologizar" el debate sobre la lengua y ha evocado un ejemplo de Estados Unidos durante la pandemia de la covid-19: "En función de si una persona se vacunaba o no podrían adivinar si era demócrata o republicano. Los demócratas se vacunaban y los republicanos no. Era un predictor de la ideología".

Al respecto, ha enfatizado: "Que el uso de la lengua no sea un predictor de una forma de pensar en Cataluña. Huir de una ideologización de la lengua, que no ayuda".

Illa ha defendido la acción del PSC en la defensa de la lengua, poniendo de relieve su "influencia" en la aprobación del uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso de los Diputados, así como en los trabajos del Gobierno para que sea oficial en la Unión Europea.

También ha destacado su disposición a participar en el Pacto Nacional por la Lengua que impulsa el Govern y en la aprobación de la ley de uso de lenguas oficiales en la escuela, elaborada para responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a impartir al menos el 25 % de las clases en castellano en todo el sistema educativo.

"El catalán es el centro de gravedad de la educación, de la escuela y de las políticas que tienen que desarrollar el Govern y las instituciones de Cataluña", ha indicado.