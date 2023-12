Illa pide a Aragonès dejar "en suspenso" las medidas anunciadas por Simó hasta reunir a los grupos

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que deje "en suspenso" las medidas educativas anunciadas por la consellera de Educación, Anna Simó, tras los resultados del informe PISA de 2022, hasta que se celebre la reunión con presidentes de los grupos parlamentarios que ha anunciado el propio presidente.

En una respuesta a una intervención de Aragonès en el pleno del Parlament este miércoles antes de la sesión de control al Govern, el dirigente socialista ha asegurado que la educación es uno de los "fracasos más patentes" del Ejecutivo catalán, y ha confirmado su asistencia a la reunión convocada por Aragonès.

"No es, desde nuestro punto de vista, una opción no hacer nada. Hay que actuar sin precipitación, pero hay que actuar", ha reclamado Illa, que ha pedido al Govern que no haga más inventos --textualmente-- y ha subrayado que las grandes transformaciones se deben hacer gradualmente.