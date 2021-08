Illa pide acudir a la mesa de diálogo "sin apriorismos" ni "fecha límite"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha abogado este lunes por que todos los participantes de la mesa de diálogo entre gobiernos que tiene previsto reunirse la tercera semana de septiembre lo haga "sin apriorismos" y sin fijar una "fecha límite" para la negociación.

"Tiene que haber una discusión franca y sincera, sin apriorismos, sin poner una fecha límite y sin actitudes que he visto en algunos que dicen 'esto no funcionará', 'si no sale lo que yo quiero nos levantamos'", ha dicho en una entrevista en la cadena autonómica TV3.

El dirigente socialista ha rehusado opinar sobre si el ministro del PSC Miquel Iceta debe participar en la mesa de diálogo, y tampoco se ha posicionado en relación con la eventual presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su opinión, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es "atrevido" cuando reclama la presencia de Sánchez, dado que él dejó la silla vacía en la conferencia de presidentes autonómicos que se reunió recientemente en Salamanca.

Al ser preguntado por ello, el líder parlamentario del PSC se ha referido a la polémica surgida a raíz de una entrevista en el Diari de Girona, en la que defendía que los últimos diez años, que coinciden con el procés, "han sido los peores de los últimos 300 de la historia de Cataluña".

El exministro se ha limitado a apuntar que, con esta afirmación, lo que quería expresar es que la última década "no ha sido buena" para los catalanes y que "hay que ir hasta muy atrás" para encontrar otro momento en el que Cataluña haya retrocedido en vez de avanzar.