Illa se niega a ligar el presupuesto catalán al estatal: "No jugamos al cambio de cromos"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha negado este jueves a vincular la aprobación de los presupuestos de Cataluña a los del Estado, tal como ha sugerido ERC, y ha asegurado que los socialistas catalanes no jugarán al "cambio de cromos".

Las palabras de Illa contrastan con las de la portavoz de ERC, Raquel Sans, que en una entrevista con EFE ha advertido de que ambos presupuestos van "en paralelo" y que los catalanes "no entenderían" que se aprobaran las cuentas generales pero, en cambio, no prosperaran las de la Generalitat para 2024.

"Que nadie se engañe, no va a haber un cambio de cromos en la negociación presupuestaria en Cataluña", ha aseverado Illa en declaraciones a los periodistas desde Gandesa (Tarragona).

Tras recordar que todavía no han abierto conversaciones con el Govern sobre las cuentas de 2024 e insistir en su exigencia de que se cumpla el pacto presupuestario de 2023, ha señalado que el PSC afrontará la eventual negociación "pensando en Cataluña y en las necesidades de los catalanes" y "sin mezclar libretas".

"Si alguien piensa que habrá un cambio de cromos, va muy equivocado y se puede llevar un desengaño", ha avisado el líder del PSC, que ha añadido: "Escuchando a algunas personas, me parece que algunos no saben dónde están ni la responsabilidad que tienen entre las manos".

Al respecto, ha defendido que la negociación de los presupuestos catalanes se haga "de tú a tú" y de acuerdo con la fuerza en el Parlament que tienen los distintos grupos, que ha recordado que es la misma entre los socialistas y los republicanos, con 33 diputados cada uno.

Illa ha enfatizado que el PSC tiene "toda la voluntad" de contribuir a la aprobación de unos nuevos presupuestos en Cataluña con "agilidad" para que "los catalanes no paguen el precio de la debilidad del Govern".

Sin embargo, ha reiterado la demanda de cumplir con el pacto presupuestario del año pasado y ha advertido: "Está en juego el valor de la palabra y la firma del presidente de la Generalitat".

"Si firmamos unos acuerdos y no los cumplimos y no pasa nada, a mí quien me dice que llegando a un acuerdo este 2024 dentro de un año no estaremos igual", ha apuntado.