Illa niega "conjuras" del Estado tras el caso Borràs y le pide explicaciones

El candidato del PSC a las elecciones del 14F, Salvador Illa, ha defendido que la presidenciable de Junts, Laura Borràs, "tiene que dar explicaciones" sobre su imputación por un presunto caso de corrupción y ha negado que se la investigue por ser independentista. "No hay conjuras", ha subrayado.

El cabeza de lista de los socialistas en las elecciones catalanas del 14 de febrero se ha expresado en estos términos durante un encuentro digital organizado por Europa Press, después de que en las últimas horas ERC y la CUP hayan cuestionado la idoneidad Borràs como candidata a la presidencia de la Generalitat por estar imputada por el Tribunal Supremo.

En la misma línea que republicanos y cuperos, Illa ha sostenido que "el primer requisito" de un aspirante a presidir el gobierno catalán tiene que ser "una conducta fuera de dudas", aunque ha precisado que hay que respetar la "presunción de inocencia".

"Ellos sabrán, ellos la han presentado, que lo expliquen ellos", ha añadido en alusión a la decisión de Junts.

En cualquier caso, lo que sí que defiende el presidenciable del PSC es que Laura Borràs debería aclarar si adjudicó de forma irregular a un amigo 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

En este sentido, al ser preguntado por ello, ha replicado a las afirmaciones de Borràs en "El País" en las que niega que haya "caso" y atribuye la investigación del Supremo a una maniobra de "las cloacas del Estado": "Solo un comentario: no todo son conjuras, no hay conjuras, hay una acción para aclarar si una persona ha cometido una acción que es reprobable penalmente o no. Y aquí lo que hay que hacer es dar explicaciones y punto".