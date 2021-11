Illa: "Nadie debe tener privilegios en financiación, tampoco los catalanes"

El líder del PSC, Salvador Illa, considera que Cataluña debe estar representada y defender sus intereses en la negociación de la nueva financiación para que haya un modelo "justo y equilibrado", pero cree que "nadie, ni tampoco los catalanes", tiene que tener ningún privilegio en esta materia.

En una entrevista publicada este martes en el diario Expansión, Illa ha asegurado que el hecho de que el Govern no se implique en la negociación sobre la nueva financiación "es una dejación de funciones intolerable" y que Cataluña no merece esta actitud.

De los presupuestos de la Generalitat, que se presentan este martes, ha dicho que lo lógico es que los saquen adelante la mayoría de la investidura, pero ha tachado de "radicales y alejadas de la realidad" las exigencias de la CUP, por lo que ha instado al Govern a cambiar de estrategia y a dejar atrás a los "radicales".

Por ello, ha insistido en que el PSC está dispuesto a hablar para facilitar su aprobación "pensando en el interés general", a la vez que ha considerado que ahora no es momento de tocar la fiscalidad de Cataluña, ya que lo importante es la "recuperación económica".

Sobre la homologación fiscal de todas la autonomías, Illa ha aseverado que "no me parece correcto bajar los impuestos y pedir que otro cubra las necesidades de financiación" y ha afirmado que "Madrid tiene una actitud muy poco responsable y muy poco leal" y que la capitalidad tiene que estar al servicio de España y no para aprovecharse de España.

Para el exministro de Sanidad, la solución para Cataluña es la que "estamos intentando aplicar: diálogo, negociación y acuerdo".

Illa no tiene "ninguna duda" de que la ley general audiovisual respetará las lenguas cooficiales y las competencias autonómicas, pero cree que exige a otros algo que no se cumple en Cataluña, ya que la ley del cine de 2010 "establece un 25 % de películas dobladas o subtituladas y solo llega al 3 %".