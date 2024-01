Illa muestra sorpresa por nombrar ERC a su candidato a más de un año de febrero de 2025

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha mostrado hoy sábado su sorpresa por el hecho de que ERC ya haya ratificado a Pere Aragonès como candidato oficial para las próximas elecciones al Parlament, que el actual presidente de la Generalitat ha situado para principios del próximo año.

Illa, que encabeza la delegación de los socialistas catalanes que participan en la Convención Política del PSOE en La Coruña, se ha preguntado: "Si las elecciones tienen que ser en febrero de 2025, ¿por qué nombran al candidato hoy?. Esto sorprende un poco. Respeto mucho los procesos de cada partido, que no se me entienda mal y no quiero hurgar en ningún sitio, pero sí que es poco habitual".

Sin querer agregar nada más, el dirigente socialista ha subrayado que él está centrado en construir una alternativa al actual gobierno catalán después de constatar que en Cataluña "llevamos diez años perdidos con las presidencias del señor Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès".

Una década, a su juicio, perdida, con problemas acuciantes sin resolver relacionados con la sequía, las energías renovables, la educación o las infraestructuras.

Para Salvador Illa, "Cataluña no va bien y hemos perdido el tiempo, aunque Cataluña tiene todas las posibilidades del mundo, es un país que lo tiene todo para hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo".

A la vez, ha aseverado que su partido no se encuentra en precampaña sino construyendo una "alternativa, con la mano tendida, sin ánimo de zancadillear" porque de lo que se trata es de "ayudar a superar las dificultades que tiene Cataluña y, cuando llegue el momento, nos presentaremos ante los catalanes con nuestra propuesta".

En cuanto a la convención celebrada hoy por el PSOE, ha precisado que en el inicio de una nueva legislatura sirve para "compartir cuáles tienen que ser sus ejes estratégicos, plasmarlo en un documento, que se resume en el verbo avanzar. Lo que queremos el conjunto de los socialistas de España es avanzar".

Para ello, "queremos concordia, convivencia y, en el caso de Cataluña, pasar página. Creo que la sociedad ya lo ha hecho ante unos años que no han ido bien. Y por eso tenemos generosidad y queremos la normalización, institucional, política y social de Cataluña, que es el título de la ley orgánica que se está discutiendo estos días en el Congreso de los Diputados".