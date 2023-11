Illa lamenta pronunciamientos "inoportunos y precipitados" de miembros del poder judicial

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha lamentado pronunciamientos "precipitados e inoportunos" de miembros del poder judicial sobre la ley de amnistía, antes de que el texto se haga público la semana que viene, y ha aclarado que no pretenden que el poder legislativo enmiende resoluciones judiciales.

En una entrevista con Rac1, Illa ha resaltado que la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, está "más que encarrilada" tras el último acuerdo con Junts, cuya militancia vota este fin de semana si avala el pacto.

"Hay acuerdos políticos muy relevantes -para la investidura- con ocho grupos, con todos los grupos salvo PP, VOX y UPN, lo que da una idea de la dimensión y complejidad de este acuerdo relevante; por lo tanto yo doy la investidura por hecha, con todo respeto por los procesos de consulta que están haciendo los partidos", ha afirmado.

En cuanto a las protestas contra la amnistía en sedes del PSOE y delegaciones del Gobierno, algunas de ellas con altercados, Illa ha indicado que es "legítimo manifestar dudas, discrepancias y desacuerdo, pero hay que ir con cuidado en cómo se hace, pues la política se hace en las instituciones".

En todo caso, el líder del PSC ha pronosticado que "las cosas se irán serenando" y ha manifestado su confianza en la "solidez" de la democracia española para afrontar esta nueva etapa.

El jefe de la oposición en Cataluña ha admitido que le ha "sorprendido" opiniones de miembros del poder judicial sobre al ley de amnistía antes de conocerse el texto, que ha apuntado que se hará público "a principios de la semana que viene".

"Algunos se han precipitado en pronunciamientos antes de conocer el texto que no me han acabado de gustar; yo quiero ser prudente, no me gusta echar leña al fuego, pero ha habido pronunciamientos precipitados e inoportunos", ha incidido.

En todo caso, ha asegurado que con la ley de amnistía y el planteamiento de analizar en futuras comisiones parlamentarias eventuales casos de "lawfare", Illa ha subrayado que "no se trata de que el poder legislativo enmiende resoluciones judiciales".

"Si ha habido alguna resolución no afortunada o que no se ajusta a parámetros legales, es el propio poder judicial el que debe rectificar lo que se tenga que rectificar", ha subrayado.

Illa ha defendido que la proposición de ley de amnistía se ha elaborado dentro del marco constitucional y, en todo caso, ha recordado que le corresponde al Tribunal Constitucional "confirmar que se aviene" a la Carta Magna, una vez esté aprobada.