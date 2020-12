Illa ignora las exigencias del PP para hacer público el comité de expertos, como solicitó Transparencia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha respondido este jueves a la exigencia que le ha planteado el PP para que dé a conocer los nombres de los integrantes del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia, tal y como le ha solicitado también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La diputada 'popular' Ana Pastor ha aprovechado su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. "Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité", ha defendido.

No obstante, Illa no ha hecho ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada 'popular. Después, en su turno de réplica, Pastor ya no ha vuelto a retomar este asunto, ni tampoco el ministro en su intervención final.

En concreto, el Consejo de Transparencia ordenó el 30 de noviembre al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de diez días hábiles, dé a conocer los integrantes del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 6 de mayo, sin querer revelar sus nombres. También ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir durante dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".

El Gobierno todavía no ha hecho públicos los nombres, aunque la semana pasada aseguró que estaban estudiando la resolución. No obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, insistió en que la publicación de esos nombres sí podía chocar con la ley de protección de datos, porque se trata de funcionarios que tienen derecho a preservar su anonimato.

COMITÉ DE VACUNACIÓN

Por otra parte, Illa sí ha anunciado este jueves que el Gobierno va a publicar el nombre los expertos que han participado "técnicamente" en el plan de vacunación de la COVID-19, como también le ha solicitado la diputada del PP. "Vamos a dar a conocer los nombres de las personas que han participado técnicamente en este documento", ha avanzado el ministro.

En anteriores comparecencias, Illa informó de que el grupo del plan de vacunación está formado por el Ministerio y ocho CCAA (Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco), junto con dos miembros del Comité de Bioética; un sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); un experto en la metodología sobre la investigación sobre evaluación de programas de vacunación; y cuatro especialistas en modelización matemática del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Además, hay representantes de sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) o la AEMPS.