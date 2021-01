Illa ignora las críticas de los partidos y reitera que seguirá como ministro hasta que arranque la campaña del 14F

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este lunes que permanecerá al frente del departamento ministerial hasta el comienzo de la campaña de las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de febrero y trabajará en "cuerpo y alma" en el Ministerio hasta ese momento.

El titular de Sanidad ha respondido así después de que este mismo lunes hayan sido varios los dirigentes de diferentes partidos los que hayan defendido la necesidad de que Illa deje el puesto de ministro tras haber sido designado como candidato del PSC para las elecciones catalanas al considerar todos que es incompatible con la gestión para hacer frente a la pandemia de covid-19 en plena campaña de vacunación.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Illa ha insistido en que dedicará "todos los minutos" que faltan hasta el inicio de la campaña electoral catalana a desempeñar el cargo de ministro de Sanidad "con humildad y discreción" como lo ha hecho hasta ahora.

No obstante, ha recalcado que continuará ejerciendo sus funciones como ministro de Sanidad "lo mejor que sepa" hasta el inicio de la campaña electoral catalana, momento a partir del cual se dedicará "en cuerpo y alma" a hacer campaña por el PSC.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, no ha entrado a valorar si se ve como sustituta de Illa al frente de Sanidad y se ha limitado a señalar que está a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de España.

"Estaré donde se crea que puedo ser más útil", ha recalcado en la misma rueda de prensa, donde ha reiterado su lealtad al país y su disposición para con el jefe del Ejecutivo.

CRITICAS DE PARTIDOS

La designación de Illa como candidato del PSC a las próximas elecciones catalanas mientras permanece como ministro ha llevado a reclamar su cese al frente de Sanidad a varios partidos como el PP, Ciudadanos y Vox, a los que se ha sumado Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición junto con el PSOE, a través de su diputado Juantxo López de Uralde.

Desde el PP, su líder, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "esté en lo que tiene que estar, en salvar vidas y no en hacer campaña".

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, que ha subrayado este lunes que el ministro de Sanidad debería haber dimitido "hace meses" de su cargo por la gestión sanitaria, y no ahora que es candidato del PSC en las elecciones catalanas.

Por Ciudadanos ha sido su presidenta, Inés Arrimadas, quien ha pedido a Salvador Illa que dimita ya si quiere ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, argumentando que no puede ser ministro de Sanidad "a tiempo parcial" mientras afronta una tercera ola de contagios del coronavirus y aplica el plan de vacunación.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, ha señalado que el ministro de Sanidad debe abandonar el cargo tras anunciar su candidatura y no esperar a que se inicie la campaña de manera oficial. "En las circunstancias actuales, el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia", ha defendido en declaraciones a Radio Vitoria.

"No me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las catalanas en este caso, porque tiene perfecto derecho a ser candidato, pero en las circunstancias actuales el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia", ha remarcado el diputado morado, que ha lamentado que la vacunación vaya "muy lenta" al entender que es "incomprensible" que no haya inyecciones durante los fines de semana, cuando se trata de "evitar muertes".