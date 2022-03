Illa ve al Govern como "una camisa de fuerza" que limita a la sociedad civil

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este sábado que el Govern "es más una camisa de fuerza que un propulsor o conductor de las energías" de la sociedad civil catalana, por lo que ha resuelto que el actual ejecutivo de coalición "no funciona".

En un diálogo público mantenido con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, en el marco de la Convención Política de la Federación de Barcelona del PSC llevada a cabo en el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Illa ha dicho percibir "mucha energía en la sociedad catalana y muchas ganas de hacer cosas", por ejemplo aprovechando el impulso de los fondos europeos.

Ha lamentado no obstante el jefe de la oposición que Cataluña tiene "un gobierno que no acaba de dar salida a estas energías", antes de subrayar el papel "alternativo" que muestra su partido en el Parlament, donde ha rechazado jugar el rol del "no a todo" y ha ofrecido, según sus cálculos, hasta 43 pactos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El líder de los socialistas catalanes espera que las "convivencias", según ha dicho, que el Govern celebrará este sábado en el Palau de Pedralbes "vayan bien" y sirvan para que los partidos de la coalición (ERC y JxCat) "se pongan de acuerdo" y actúen "con un punto de seriedad y rigor".

Después de que JxCat se descolgara del acuerdo suscrito sobre el modelo lingüístico de la escuela catalana, Illa ha indicado que "cuando se firma un documento se debe respetar", y ha aplaudido que en esta materia el PSC "haya pensado en Cataluña" y no en intereses partidistas al intentar "solucionar un problema que algunos quieren insistir en mantener vivo".

En este sentido, Illa ha animado a Collboni, que aspira a ser el próximo alcalde de la capital catalana, a "despertar todo el potencial de Barcelona", que debe jugar un papel líder en la comunidad autónoma.

Toca "recuperar el espíritu de solvencia, seguridad y rigor", un camino que muestra el PSC a nivel municipal, donde destaca por la "estabilidad" que ofrece y por "dar soluciones concretas a problemas concretos", ha asegurado el líder del PSC. EFE

