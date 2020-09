Illa y Escudero se reunen esta tarde tras el enfrentamiento sobre las restriciones en Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acudirá al Ministerio de Sanidad este lunes a las 16.30 horas para reunirse con el ministro, Salvador Illa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, en la reunión participarán "los dos equipos", el del departamento de Escudero y el del ministro.

Illa ha insistido este fin de semana en la necesidad de que Madrid revise sus medidas, que han entrado en vigor este lunes, que consisten en la ampliación de las restricciones de movilidad y contacto social a 8 zonas básicas de salud, hasta un total de 45, lo que afecta a más de un millón de madrileños.

Asimismo, fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press este martes se volverá a reunir el Grupo Covid-19 constituido entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a las 18.00 horas.

Ruiz Escudero ha considerado este lunes que "no se da la situación" para que el Gobierno central intervenga Madrid y defiende las medidas aplicadas desde el Ejecutivo autonómico. "Desde la Comunidad de Madrid queremos trasmitir que la situación, aunque no es la ideal que nos gustaría, en cuanto a contagios y a control asistencial está con una vigilancia diaria. Entendemos que no se da la situación para tener que intervenir", ha señalado en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, al tiempo que ha remarcado que la Comunidad siempre ha tomado sus decisiones "pensando en los madrileños".