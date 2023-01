Illa, a ERC: "La amenaza es la manifestación más patente de la impotencia"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reaccionado este sábado a la posibilidad de que ERC utilice su fuerza en el Congreso para "minar" la legislatura al Gobierno del Estado si los socialistas no avalan los presupuestos catalanes: "La amenaza es la manifestación más patente de la impotencia".

Así ha replicado Illa en su intervención ante el consell nacional del PSC, después de que, según publica La Vanguardia, ERC se plantee socavar algunos proyectos legislativos del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso si los socialistas catalanes no aprueban los presupuestos de la Generalitat para este año.

"Oyendo algunos comentarios, es bien cierto que a veces la amenaza es la manifestación más patente de la impotencia", ha subrayado Illa, en la única frase de su intervención que ha repetido en castellano y catalán y con un tono solemne.

Illa ha abierto la puerta a que el acuerdo presupuestario que necesita el Govern para disponer de la mayoría suficiente para aprobar las cuentas no sea con el PSC: "Si no le gusta nuestra propuesta, el presidente de la Generalitat tendrá que buscar apoyos en otros grupos parlamentarios. Es él quien tiene la obligación de proporcionar unos presupuestos a Cataluña".

También se ha referido a la propuesta de presupuestos que los socialistas enviaron al Govern el 28 de diciembre y que el ejecutivo catalán se niega a aceptar al completo: "Algunos dicen que nuestra propuesta es de máximos, pero es de mínimos. Es lo mínimo para volver a poner en marcha Cataluña".

Dos de las condiciones planteadas por el PSC para apoyar los presupuestos son la construcción del Cuarto Cinturón (B-40), en las comarcas del Vallès, y del proyecto del Hard Rock en Vila-Seca (Tarragona), a los que se ha referido indirectamente.

"He llegado a pensar que el Govern no conoce el territorio, que no ha estado en Sabadell y Terrassa ni en Vila-Seca y Salou y no sabe que necesitan proyectos para recuperar la prosperidad", ha comentado.

Para Illa, "sorprende la actitud intransigente del Govern. Parece que para ellos el problema no sean las propuestas sino el hecho de que las hace el PSC".

Pese a sus reproches al Govern, Illa ha mantenido su mano tendida para llegar a un acuerdo: "Mantenemos nuestro ofrecimiento. El PSC no cierra puertas, las abre".

"Pero no hemos venido a aguantarle el paraguas a nadie, hemos venido a construir una alternativa al Govern más débil de la historia", ha añadido.

Este sábado por la tarde se cumplirá una semana desde que Salvador Illa y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se vieron en privado en Arenys de Mar (Barcelona), donde se emplazaron a resolver la negociación en el plazo precisamente de una semana.