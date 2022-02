Illa entrega a Aragonès una lista con 43 propuestas para un "cambio de rumbo"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha entregado hoy al presidente catalán, Pere Aragonès, un documento con 43 propuestas de acuerdo para un "cambio de rumbo" en Cataluña, entre las que destacan mejorar la financiación y el autogobierno.

Illa y Aragonès se han reunido esta tarde en el Palau de la Generalitat, un encuentro "cordial y correcto" previsto desde hace días, y al que le seguirá mañana otro del president con la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach.

Durante esa reunión, Illa ha entregado a Aragonès un dossier con diferentes documentos, entre los que destaca esa lista bajo el nombre "Cataluña necesita un cambio de rumbo".

Los dos últimos documentos de ese dossier son de la Fundación Rafael Campalans -el laboratorio de ideas del PSC-, con la propuesta de reforma federal de la financiación autonómica presentada esta mañana y las conclusiones de las jornadas para renovar el consenso lingüístico en Cataluña.

"Conviene un cambio de rumbo y me he ofrecido a colaborar en lo que sea. Lo mejor que puede hacer el PSC es dibujar una alternativa, pero no es incompatible con una política de mano tendida", ha señalado el líder de la oposición en Cataluña.

Esa colaboración, ha dicho Illa, se plasma en el documento con 43 puntos, planteados desde una "actitud leal" y un espíritu "constructivo", que el president, según ha asegurado el dirigente socialista, se ha "comprometido a estudiarlo" con "interés".

El documento de 43 puntos urgentes pivota sobre tres grandes ejes: prosperidad, financiación "justa" y autogobierno.

En esta agenda de país, según el documento entregado a Aragonès al que ha tenido acceso EFE, el PSC considera prioritaria la reforma del modelo de financiación autonómica, que los socialistas catalanes consideran desde hace una década que debe estar basado en el principio de ordinalidad.

Los socialistas apuestan además por impulsar el autogobierno a partir del diálogo, la negociación y el acuerdo, además del respeto escrupuloso a la legalidad vigente, desplegando toda la potencia competencial del Estatut.

En el documento entregado por Illa se pide dejar atrás la política de bloques y confrontación y tender hacia una de acuerdos e identidades compartidas y diálogo entre catalanes, para rehacer los consensos básicos y la unidad civil del pueblo de Cataluña. EFE

