Illa emplaza al Govern a que "cumpla los acuerdos" a los que llegó con el PSC en 2023

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha emplazado este domingo al Govern a que "cumpla los acuerdos" a los que llegó con los socialistas catalanes para las cuentas de 2023: "Estamos dispuestos a ayudar al país. Pero no estamos dispuestos a pasar por que no se cumplan los acuerdos que firmaron".

"Se equivocan los que se piensan que el PSC se deja llevar por el viento que sopla", ha advertido Illa desde Tortosa (Tarragona) en la clausura de una jornada precongresual del PSC, en alusión a las negociaciones con el Govern para los presupuestos de 2024.

El líder de los socialistas catalanes ha emplazado al Govern a que "ejerza" las competencias que tiene y "tome decisiones" en varias materias, algo que, a juicio de Illa, no han hecho "para tratar de no incomodar a nadie".

"Tenemos un Govern que ha perdido el paso. Si alguna vez lo ha tenido, ahora lo ha perdido", ha resumido Illa, que ha reprochado al ejecutivo catalán que "plantee cada semana un proyecto" y acabe abandonándolo al cabo de poco, en alusión al 'pacto de claridad'.

"Hace falta ejercer con solvencia, no con voluntarismo, las competencias de autogobierno que tenemos para resolver los problemas reales de los catalanes, que si no se han resuelto no es por la culpa de nadie de fuera. Que la educación de Cataluña esté a la cola de España no es culpa de nadie más que del Govern", ha indicado.

Y ha responsabilizado a los gobiernos sucesivos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra de "no hacer lo que tenían que hacer" para afrontar con más garantías el actual problema de sequía.

Elecciones gallegas

Al inicio de su intervención, Illa ha asegurado que los gallegos "hoy tienen la posibilidad de abrir una nueva etapa" con las elecciones autonómicas, y ha animado "a todos los gallegos a que ejerzan su derecho a voto".