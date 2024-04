Illa destaca la resistencia de Sánchez: "¡El PSC está contigo!"

"¿Qué patriotismo es este? ¿Qué razón hay para crispar como algunos están crispando?"

El candidato del PSC al 12M, ha destacado este jueves la resistencia individual que, a su juicio, tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha expresado su apoyo tras cancelar su agenda para reflexionar sobre su futuro como presidente: "¡El PSC está contigo!".

Así lo ha dicho este jueves en el primer acto de campaña del PSC en Sabadell (Barcelona) junto al candidato del PSC, Salvador Illa, y la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, y ante unas 1.600 personas según cifras del partido, y ha instado a levantar una "resistencia colectiva" a partir de la resistencia de Sánchez.

"Una resistencia colectiva que dice 'no' a la destrucción del adversario, que dice 'no' al insulto y que dice 'sí' a la política noble, entendida como un servicio público", ha apuntado Illa, que ha sostenido que los gobernantes se escogen en las urnas y no en los despachos, y que vale igual el voto de un obrero que el de una persona con recursos.

Asimismo, ha criticado la crispación que, a su juicio, hay en la política española: "¿Qué patriotismo es este? ¿Qué razón hay para crispar como algunos están crispando?", y ha erigido a los socialistas como los que proponen, colaboran, acuerdan y progresan.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, también ha cuestionado "hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para conseguir el poder a cualquier precio" y ha puesto en valor el tono y el sentido común, ha dicho textualmente, de la política de Salvador Illa.